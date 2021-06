Teammeldungen auf stabilem Niveau

Aktuell gibt es gute Nachrichten für den Amateurfußball in Württemberg: Die Mannschaftszahlen bei den Herren und Frauen bleiben auf einem stabilen Niveau. Bei den Herren steigerte sich die Mannschaftszahl im Vergleich zur Vorsaison um sechs Teams auf 2054, bei den Herren-Reserven gab es einen leichten Rückgang um zehn Mannschaften auf 415 zu verzeichnen. In Summe sind somit 2469 Herren-Mannschaften für die Spielzeit 2021/22 gemeldet und damit nur vier weniger als in der Vorsaison. Bei den Frauen treten 313 Mannschaften an, 2020/21 waren es 314.

Die Befürchtung, dass die Corona-Pandemie den Rückgang der Mannschaftszahlen im Verbandsgebiet beschleunige, sei somit, so der Württembergische Fußballverband (WFV) vorerst nicht eingetreten, zumindest was den Bereich der Aktiven anbelangt. Für den Kinder- und Jugendfußball werden die endgültigen Mannschaftszahlen erst zum Ende der Meldefrist am 31. Juli vorliegen.

Leicht positive Tendenz

Entwicklung der Mannschaftszahlen im WFV Herren Saison 2019/20: 2057 Mannschaften. – Saison 2020/21:-2048 Mannschaften. – Saison 2021/22: 2054 Mannschaften. Herren-Reserve Saison 2019/20: 448 Mannschaften. – Saison 2020/21: 425 Mannschaften. – Saison 2021/22: 415 Mannschaften. Frauen Saison 2019/20: 308 Mannschaften. – Saison 2020/21: 314 Mannschaften. – Saison 2021/22: 313 Mannschaften.

WFV-Präsident Matthias Schöck ist optimistisch: „Ich habe den Eindruck, dass die Freude über die Rückkehr auf die Sportplätze groß ist und hoffe, dass sich die leicht positive Tendenz bei den Mannschaftszahlen der Aktiven auch bei den Kindern und Jugendlichen bestätigt. Uns allen ist während des Stillstands in den vergangenen Monaten schmerzhaft bewusst geworden, wie wichtig der Amateurfußball für uns persönlich ist. Aber auch welch große Rolle er in unserer Gesellschaft für das soziale Miteinander einnimmt, gerade im Nachwuchsbereich.“ hb