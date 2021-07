Team aus Mudau sichert sich den B-Junioren-Kreispokal

Nach acht Monaten „Zwangspause“ rollt der Ball wieder – zumindest in den Jugendklassen wieder. Im Fußballkreis Buchen spielten die B-Junioren den Kreispokalwettbewerb aus. Für das Finale in Mudau qualifiziert hatten sich neben den Gastgebern auch die JSG Schlierstadt. Beide Mannschaften boten den zahlreichen Zuschauern eine spannende Partie, die auf ansprechendem Niveau stand. Am Ende hatten die Gastgeber die Nase vorne. Sie siegten mit 3:1-Toren und holten sich damit den Kreispokal der Saison 20/21. In Vertretung von Kreisjugendleiterin Patricia Jakob übergab Pokalspielleiter Harry Langer den Siegerpokal an das erfolgreiche Team. Bild: Klaus Narloch

