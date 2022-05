Talentsichtung in Hollenbach

Nicht nur im Aktivenbereich hat sich der FSV Hollenbach zu einer fußballerischen Hochburg entwickelt. Die Erfolge der Juniorenmannschaften beweisen dies eindrucksvoll. Alle Juniorenmannschaften der A, B, C und D-Junioren spielen in überregionalen Ligen. Die D-Junioren spielen bereits seit Jahren in der neu eingeführten überregionalen Talentrunde. Die personellen Planungenfür die nächste Saison laufen bereits. Bei den Junioren ist Charly Brand als Jugendkoordinator zuständig. Er wird unter anderem Ansprechpartner für die einzelnen Juniorenmannschaften sein. Dazu werden alle Juniorenmannschaften das Athletik- und Koordinationstraining mit dem Diplomsportlehrer Achim Kaufmann weiter durchführen. Für die Jahrgänge 2010/2011 (D-Junioren) wird am Samstag, 14. Mai, von 10 bis 12 Uhr und am Sonntag, 22. Mai, von 13.30 bis 15.30 Uhr jeweils ein Sichtungstraining auf dem FSV-Sportgelände durchgeführt. Für die Jahrgänge 2008/2009 (C-Junioren), die Jahrgänge 2006/2007 (B-Junioren) und die Jahrgänge 2004/2005 (A-Junioren) erfolgt die Sichtung während des Mannschaftstrainings. Teilnehmern können alle fußballbegeisterten, talentierten Jugendspieler (auch Torspieler). Anmeldungen bei Charly Brand, Telefon 07938/7141, Mail: charly-brand@web.de

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1