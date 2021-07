Taktik-Training im Fokus

Im dritten Testspiel der Sommervorbereitung mussten sich die Bundesliga-Fußballerinnen der TSG Hoffenheim dem SC Freiburg mit 2:3 geschlagen geben.

Im Duell gegen den Bundesligakonkurrenten geriet das Team von Chef-Trainer Gabor Gallai zunächst in Rückstand (18.), den Neuzugang Tine De Caigny (34.) mit ihrem Debüt-Treffer egalisierte. Im zweiten Durchgang traf Franziska Harsch zur Führung (54.), Freiburg sorgte mit einem Doppelschlag (70., 75.) für den Endstand.

Am gestrigen Dienstag reiste die TSG zum Trainingslager in den Westerwald. Bis Samstag wird die TSG in Westerburg an ihrer Form für die Saison 2021/22 feilen. „Im Fokus wird vor allem die Mannschaftstaktik stehen, wir wollen die Abläufe reinbekommen“, so Trainer Gallai. Am Freitag (17.30 Uhr) steht ein Testspiel gegen Eintracht Frankfurt auf dem Programm. pik