Tag der Nachbarschaftsderbys

Der 12. Spieltag sieht einige Nachbarschaftsderbys, deren Ausgang oft nicht vorhersehbar ist. Trotzdem dürften sich die Favoriten durchsetzen.

Nach dem kräftezehrenden Spitzenspiel gegen den FV Mosbach am Mittwoch (siehe gesonderten Bericht) will der FV Lauda auch gegen den Tabellenletzten VfK Diedesheim seine Heimstärke unter Beweis stellen. Auch wenn die Gäste als Aufsteiger auswärts noch Lehrgeld zahlen müssen und die ersten fünf Spiele verloren: Überheblich wird der FV Lauda in seinem siebten Heimspiel nicht auftreten. Drei weitere Punkte sind eingeplant, um den Abstand, den man sich beim Gipfeltreffen erarbeitet hat, nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen.

Die SpVgg. Neckarelz empfängt im Derby den FV Reichenbuch. Bei der Stadtmeisterschaft Mitte Juli kam es im letzten Direktvergleich zu einem Elfmeterschießen, das der FV Reichenbuch mit 7:6-Toren für sich entschied. Neckarelz braucht einen Dreier, um die derzeitige 1-2-2-Heimbilanz wenigstens ausgeglichen gestalten zu können. Die Gäste schaften es noch nicht, den Negativtrend zu durchbrechen, denn mit einem Dreier klappte es auswärts bisher nur mit einem 2:1-Sieg in Diedesheim. Aber von zuletzt sieben Punktspielen gingen sechs verloren.

Keine so gute Erinnerung hat der SV Königshofen an sein letztes Punktspiel beim FC Schloßau, denn die Partei ging vor einem Jahr mit 2:4-Toren verloren. Der SV Königshofen schien mit dem 1:0-Erfolg über Oberwittstadt auf dem besten Wege, seine nur durch die 2:7-Pleite in Lauda unterbrochene Erfolgsserie fortsetzen zu können. Doch am Mittwoch war die 2:5-Niederlage in Neckarelz wieder recht deutlich. Drei Niederlagen warfen den FC Schloßau auf den vorletzten Tabellenplatz zurück, nachdem er sich vorher zwei Spieltage auf Rang zwölf halten konnte.

Am Sonntag versucht der SV Neunkirchen im Heimspiel gegen den FV Mosbach, seine erfolgreiche 3-1-1-Heimbilanz mit 14:5-Toren fortzuschreiben. Kein einfaches Unterfangen, denn die bärenstarken Gäste gaben sich am Mittwoch in Lauda erst nach hartem Kampf geschlagen. Für die ambitionierten Gäste ist der nächste Dreier Pflicht. Vor fünf Monaten reichte es in der Aufstiegsrunde zu einem 3:1-Auswärtserfolg.

Zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte messen TuS Großrinderfeld und der 1. FC Umpfertal in der Landesliga ihre Kräfte. Im Aufstiegsjahr behielt Großrinderfeld klar mit 4:1-Toren die Oberhand, während er im Rückspiel auswärts mit über ein torloses Remis hinauskam. In den 30 Kreisliga-Partien holte der Gastgeber als Kreisliga-Meister einen deutlichen Vorsprung von 15 Zählern gegenüber dem 1. FC als Vizemeister heraus.

Endlich wieder punkten will der TSV Oberwittstadt im Heimspiel gegen den TSV Mudau, der als bester Aufsteiger nach wie vor in der Liga für Furore sorgt. Wie der Gastgeber die Aussichten gegen einen Gegner einschätzt, der auswärts mit 17 Treffern in fünf Partien bisher torgefährlichster Landesligist ist, ist im Interview mit TSV-Trainer Mario Greco nachzulesen.

Beim TSV Höpfingen sorgte vor einem Jahr ein Tor von Rouven Schmidt für den 1:0-Auswärtssieg des FC Grünsfeld. Diesen zu wiederholen dürfte nicht einfach werden, auch wenn die Grünsfelder auf dem vierten Platz rangieren und mit 18 Punkten ein doppelt so dickes Konto aufweisen wie Höpfingen. Denn der gastgebende TSV ist seit vier Spieltagen ungeschlagen. Die Gäste dagegen mussten erst einmal eine 1:2-Heimniederlage gegen Uissigheim verdauen.

Zwei Landesligisten mit aufsteigender Form treffen in der Begegnung des VfR Uissigheim mit dem SV Nassig aufeinander. Derzeit stehen beide Teams in Mittelfeld der Liga, wobei der VfR sich schon mit sechs Punkten Vorsprung vom Relegationsplatz 13 absetzen konnte. Tatsächlich ist es zweieinhalb Jahre her, dass der SV Nassig in Uissigheim seine Visitenkarte abgab und ganz knapp mit 2:3-Toren unterlag. Auch den letzten Direktvergleich vor einem Jahr entschied der VfR Uissigheim mit einem 2:1-Auswärtserfolg in Nassigdieses Nachbarschaftsduell für sich.