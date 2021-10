Tabellenführung untermauert

SpG Heidelberg II/Eppelheim – SpG Dittwar/TBB 0:5

Dittwar/Tauberbischofsheim: Schuchmann, Berberich, C. Stang, Schwarz, Kilian, Höpfl (77. Wolz), Scheuermann, Knüll, L. Schneider, Adolf (46. Götzinger), L. Stang.

Tore: 0:1 (5.) Sabrina Küll, 0:2 (38.) Lisa Schneider, 0:3 (42.) Chrstin Berberich, 0:4 (65.) Jule Götzinger, 0:5 (84.) Sarah Kilian.

In einem starken Auswärtsspiel zeigte die Mannschaft der SgP Dittwar/Tauberbischofsheim trotz krankheitsbedingter Ausfälle, warum sie derzeit ungeschlagen auf dem ersten Tabellenplatz steht. Bereits in der 5. Spielminute ging man mit 1:0 durch ein Tor von Sabrina Knüll in Führung. Das 2:0 in der 38. Minute bereitete sich Lisa Schneider selbst vor, indem sie den Ball nach einem gegnerischen Einwurf erkämpfte und im Anschluss allein aufs Tor zulief. Das beruhigende Tor zur 3:0-Führung erzielte Christin Berberich, als sie von der 16-Meter-Linie den Ball im Dreieck versenkte. In der 65. Minute stand Jule Götzinger nach einem Eckball goldrichtig und schob zum 0:4 ein. Den Schlusspunkt unter eine starken Leistung setzte Sarah Kilian mit dem Tor zum 5:0 in der 84. Minute. Zum nächsten Heimspiel kommt am Sonntag, 31. Oktober um 13 Uhr der Tabellensiebte VfK Diedesheim II nach Dittwar. sh

