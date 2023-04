Tabellen werden begradigt

In den beiden Fußballkreisen Tauberbischofsheim und Buchen finden in dieser Woche insgesamt sechs Nachholpartien statt. Angesetzt sind diese Begegnungen für Mittwoch, 12. April, beziehungsweise für Donnerstag, 13. April. Die genauen Anstoßzeiten sind in den unten stehenden Tabellen vermerkt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Kreisliga Buchen besteht für Spitzenreiter spvgg. Hainstadt die Gelegenheit, den Vorsprung auf Verfolger VfB Sennfeld auf vier Punkte auszubauen. Voraussetzung hierzu ist allerdings ein Heimsieg gegen den SV Schlierstadt, der in der aktuellen Tabelle auf Position sieben liegt.

In der Kreisliga Tauberbischofsheim hat sich Aufsteiger SG RaMBo mit sehr guten Leistungen mittlerweile aus der Abstiegszone entfernt. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz 12 beträgt inzwischen schon sieben Punkte. Und er könnte sogar noch größer werden, wenn das Nachholspiel gegen die SpG Balbachtal gewonnen wird. Die befindet sich in arger Abstiegsgefahr und ist deshalb eigentlich fast schon gezwungen, in dieser Partie zu punkten.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kreisliga Tauberbischofsheim FV peilt ersten „Dreier“ des Jahres an Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kreisliga Buchen TTSC will den Spitzenreiter ärgern Mehr erfahren Der Spieltag im Fußballkreis Tauberbischofsheim Dittwar/Heckfeld mit erstem „Dreier“ der Saison Mehr erfahren

In der Kreisklasse B Tauberbischofsheim hat die SG RaMBo II die Gelegenheit, sich auf den Aufstiegs-Relegationsplatz zu verbessern, während in der Kreisklasse B Buchen die SpG Ahorn die Chance hat, den Rückstand auf den Tabellenzweiten auf zwei Zähler zu verringern