SVW macht’s deutlich

Drittligist SV Waldhof hat das Achtelfinale im BFV-Pokal erreicht. Der haushohe Favorit setzte sich beim Odenwälder Fußball-Landesligisten FV Elztal deutlich mit 10:0 (3:0) durch.

In Muckental sorgten die Waldhöfer schon früh für klare Verhältnisse. Schon zur Pause hatten U23-Innenverteidiger Marc Lutz per Kopf (11.), Angreifer Patrick Hocker nach einer Eins-gegen-Eins-Situation (25.) und Neuzugang Alexander Rossipal (45.) die Weichen auf Sieg gestellt. Obwohl Trainer Patrick Glöckner die meisten seiner Stammkräfte schonte, legte der SVW im zweiten Durchgang noch eine Schippe drauf und baute seinen Vorsprung durch Tore von Nico Seegert (47.), Gouaida (53.), erneut Hockert (63., 80) Gottschling (82.), Rossipal (83.) und nochmals Seegert bis zum 10:0-Endstand aus (90.). „Das war eine absolut seriöse Leistung von unserer Mannschaft, die auch in dieser Höhe verdient gewonnen hat“, freute sich Coach Glöckner. tho