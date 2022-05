SVW II gefordert

B4: Wachbach II hat mit einem 3:0- Sieg in Weißbach Platz 1 erobert und muss den knappen Vorsprung heute im Topspiel daheim gegen den Dritten Untermünkheim II und am Sonntag beim Sechsten in Mainhardt verteidigen. Nach der Nachbarschaftshilfe für den SVW durch das 0:0 gegen Untermünkheim und das 2:1 gegen Dünsbach sollte sich Weikersheim/Sch./L. II gegen Leukershausen/M. behaupten können.

B1: Althausen/N. will beim Ersten in Dörzbach seine Haut teurer verkaufen als beim 0:5 im Hinspiel. Klar favorisiert ist der heimstarke Zweite Billingsbach gegen Morsbach, schwerer dürfte es für Hohebach/R. in Schrozberg und für Edelfingen in Kupferzell werden. Creglingen II/B. hofft heute in Mulfingen und am Sonntag in Jagsthausen auf Revanche für die Hinspielniederlagen, Löffelstelzen/Bad Mgh. II nach dem 1:8- Debakel in Edelfingen auf Rehabilitation gegen Mulf. II/H. II. H.W.

