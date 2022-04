SVW bleibt oben dran

SV Wachbach – SSV Gaisbach 1:0

Wachbach: Hadamek, Thiessen, Dörner (85. Scheidel), Fries (90. Hahn), Thomas (83. Schlund), Kißling. Feidel, Botsch, Schmitt, Weiß (57. Schmieg), Wolfarth.

Gaisbach: Musch, Simmert, Fichte, J. Baur, Gehring (75. Schmidt), Stark, Sterbenk, Schmitz, Janda, N. Baur, Heupel (87. Megerle).

Tore: 1:0 (71.) Jannik Wolfarth. – Schiedsrichter: Patrick Schlipf (TSV Ammertsweiler). – Zuschauer: 210.

Ein hochklassiges Bezirksligaspiel gewann der SV aufgrund der zweiten Spielhälfte knapp, aber verdient. Die erste Gelegenheit hatte Wachbach, als Botsch in den Strafraum der Gäste flankte und Thomas den Ball über den Querbalken beförderte. Gaisbach überließ dem SV das Aufbauspiel war aber jederzeit durch Konterspiel und Standardsituationen gefährlich. Der SSV prüfte durch Schmitz Wachbachs Keeper Hadamek, der über das gesamte Spiel fehlerfrei blieb. In der 36. Spielminute hatte die Gäste dann die Führung auf dem Fuß doch Janda verzog freistehend am langen Pfosten. Nach der Pause investierte der SV etwas mehr in einer intensiven aber stets fair geführten Begegnung. Kißling prüfte Torhüter Musch aus der Distanz. In der 65. Spielminute kreuzte der eingewechselte SV-Angreifer Schmieg vor dem Gästetor auf und Gaisbachs Defensive klärte im letzten Moment. Das Spiel lebte weiter von der Spannung und beide Mannschaften spielten weiter äußerst ansehnlichen Bezirksliga-Fußball. In der 71. Spielminute leitete Thomas einen Angriff der Gastgeber über die rechte Seite ein, Schmieg spielte innerhalb des Strafraums überlegt auf Wolfarth weiter der das entscheidende Tor erzielte. Gaisbach hatte im Anschluss noch zwei gefährlich Eckstöße und der SV Wachbach etwas Pech als zunächst Schmieg und Botsch den Torpfosten trafen.