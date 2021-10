SVO will Chancen besser nutzen

SV Osterburken – VfB Heidersbach 2:1

Osterburken: Zimmermann, Max. Baumann (64. Bischoff), Steinhauer, Schiler, Mar. Baumann, Gehrig (55. Brümmer), Watzal, Siemens, Seitz, Eckel, Schmitt.

Heidersbach: Hogen, Wolloscheck, Erfurt, Graf, Bopp (77. Wolf), Scheuermann, Vetter (61. Scheuermann), D. Schulz, Hoffmann, L. Schulz, Rabe (77. Lindau).

Tore: 1:0 (4.) Leon Watzal, 2:0 (14., Elfmeter) Eduard Siemens, 2:1 (25.) Dominik Schulz. – Besondere Vorkommnisse: 90. + 4. Gelb-Rote Karte für Heidersbach. – Schiedsrichter: Andreas Keppler (Wittighausen).

Eigentlich sollte das Ziel „Aufstieg“, das die Osterburkener noch vor der Saison nach außen kommunizierten, eine rein interne Richtlinie bleiben, erklärte Trainer Marcel Baumann vor der Partie gegen den VfB Heidersbach. „Nun müssen wir uns an dieser Aussage messen lassen.“ Dieses Ziel solle aber nicht überheblich oder arrogant klingen, man respektiere die anderen Mannschaften und deren Qualität, so Baumann weiter. „Wir haben bereits in der vergangenen Saison eine gute Entwicklung genommen und auch in dieser Runde bin ich sehr zufrieden mit den Schritten, die das Team, aber auch jeder einzelne Spieler, bisher gemacht hat“, erklärt er. Deshalb sei er insgesamt zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Von den „neun Verlustpunkten“, wie er sie nennt, hätte man jedoch zwei bis drei Zähler mehr mitnehmen müssen. „Ich würde der Saison bisher die Note 2 geben“, resümiert Baumann.

Starke Defensivleistung

Der Trainer weiß aber auch, was noch besser gemacht werden muss: „Wenn man sich die Tordifferenz anschaut, dann kann man sehen, dass die Abwehr echt gut funktioniert. Da setzen wir im Training auch immer wieder Schwerpunkte. Aber in der Offensive machen wir noch zu wenig aus unseren Chancen. Aus acht erspielten Chancen resultieren zwei Tore – da muss mehr rauskommen“, ist sich der „Borkemer“ sicher. „An der Effektivität müssen wir noch arbeiten.“

Dazu bot sich am gestrigen Sonntag im Spiel gegen den VfB Heidersbach direkt die nächste Möglichkeit. Osterburken machte von Beginn an Druck auf die Gäste und erspielte sich einige Chancen. Aus einer Ecke für die Römerstädter resultierte bereits in der vierten Minute direkt das erste Tor, das Leon Watzal erzielte. Nur zehn Minuten später fiel das schon zweite Tor für die Gastgeber, dieses Mal durch einen Elfmeter, von Eduard Siemens sicher verwandelt.

Während die Römerstädter sich Sorgen um ihre Chancenverwertung machten, wurde Heidersbachs Trainer Sebastian Lindau vor andere Aufgaben gestellt. Acht Ausfälle mussten er und sein Team kompensieren, weshalb zwei Spieler aus der AH aushelfen sollten. „In der Abwehr fehlt zum Beispiels Patrick Rhein“, so der Trainer. Und auch Pascal Leubig in der Abwehr sowie Tim Lutz und Rico Neubig als Offensivkräfte, die normalerweise in der Startelf stünden, fehlten aufgrund von Verletzungen. Dementsprechend einseitig gestalteten sich die ersten 30 Minuten der Partie. Es ging immer in Richtung des Heidersbacher Strafraums. Der erste Schuss aufs Osterburkener Tor war dann aber gleich drin. Ein langer Ball aus rund 30 Metern von Dominik Schulz flog in hohem Bogen ins leere Osterburkener Tor, da Torwart Zimmermann zu hoch aufgerückt war.

Ein anderes Bild bot sich den zahlreichen Zuschauern dann in der zweiten Hälfte. Die Osterburkener „schalteten mehrere Gänge zurück“, wie Trainer Marcel Baumann nach dem Spiel sagte, und so kam Heidersbach zu mehr Spielanteilen, ohne sich jedoch mit dem Ausgleich zu belohnen. Für Aufsehen sorgte ein Abseitstor der Osterburkener in der 70. Minute. Trainer Baumann haderte arg mit der Entscheidung des Schiedsrichters. Kurz vor dem Schlusspfiff holte sich Swen Wolf vom VfB noch eine Gelb-Rote Karte beim Schiedsrichter ab.

„Die ersten 20 Minuten haben wir einen geilen Fußball gespielt, das hat echt Spaß gemacht. Doch dann haben wir unser Spiel aus den Augen verloren“, resümiert Marcel Baumann nach dem Spiel. „Mit der zweiten Hälfte war ich nicht mehr zufrieden, auch wenn wir die ein oder andere Chance hatten. Defensiv hat es wieder gepasst, die Chancenverwertung leider nicht so.“

Heidersbachs Trainer Sebastian Lindau nach dem Spiel: „Im Rahmen unserer Möglichkeiten haben wir uns heute gut in die Partie gekämpft und etwas glücklich das Tor gemacht. Spätestens dann waren wir aber drin im Spiel.“ Weil fast die komplette Offensive fehlte, wollte man erstmal defensiv gut stehen und nach vorne Nadelstiche setzen. „Das haben wir gut gemacht“, lobt er. „Mit der kämpferischen Leistung bin ich heute zufrieden.“