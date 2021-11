SVO bleibt oben dran

SV Osterburken – VfB Sennfeld 2:0

Osterburken: Zimmermann, Heidl, Bischoff, Steinhauer, Schiler, Baumann. Siemens, Seitz, Eckel, Schmitt, Frey (85. Gehrig).

Der SV Osterburken (in Blau) gewann souverän. © Martin Herrmann

Sennfeld: Schwab, Bichler, Fahrbach, Karrer, Juray, Lieb, Fahrbach, Hakan, Häußler (78. Bauer) , Matter, Felke.

Tore: 1:0 (18.) Konstantin Schiler, 2:0 (85.) Eduard Siemens. – Schiedsrichter: Jonas Zeitler (Assamstadt).

Vor dem Spiel gedachten alle Anwesenden dem verstorbenen Gerhard (Joe) Geppert, welcher jahrzehntelang Verein und Mannschaften vorbildlich unterstützte. Beide Mannschaften begannen das Spiel mit gebotenem Respekt vor dem Tabellennachbarn, so dass die Abwehrreihen keine klaren Torchancen zuließen. In der 18. Spielminute eine Traumkombination des SVO. Spielführer Timeo Schmitt schlägt einen langen Pass auf Siemens in der linken gegnerischen Hälfte. Der flankt passgenau nach rechts auf Schiler, der elegant einen Abwehrspieler samt Tormann ausspielt und aus elf Metern zur 1:0 Führung einschiebt. Bis zur Pause erspielen sich beide Mannschaften nur wenige Torchancen. Nach der Halbzeit bestimmen meist die Gastgeber das Geschehen. In Minute 85. schlägt Eckel eine lange Freistoßflanke hoch in den Strafraum der Spielgemeinschaft, wo Siemens höher steigt als alle Abwehrspieler und unhaltbar flach neben den Posten zum nun endgültigen Sieg einköpft.