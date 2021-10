SVL kann nach Punkten gleichziehen

Spitzenspiel am Sonntag auf dem Sportgelände des TSV Buchen. Die Zweite des TSV empfängt den aktuellen Tabellendritten aus Leibenstadt. Mit dem Sieg am vergangenen Wochenende hat sich der SVL auf den Relegationsplatz am FC Eubigheim vorbeigeschoben. Nun wartet der Ligaprimus auf die Mannschaft von Spielertrainer Christoph Kunkel, der beim deutlichen Heimsieg gegen Eubigheim zuletzt traf. Kurios: Beide Teams haben einen Spielertrainer und der ist jeweils auch bislang der beste Torjäger. Denn auch Björn Felch auf Buchens Seite durfte sich am vergangenen Spieltag in die Torschützenliste eintragen. Auf beide Spieler muss die jeweils gegnerische Hintermannschaft aufpassen. Der SV Leibenstadt würde mit einem Sieg zwar an Punkten mit Buchens Kreisliga-Reserve gleichziehen, jedoch ragen besonders die Gegentore auf der Seite des TSV heraus. Mit gerade einmal zwei Gegentoren hat Buchen II deutlich die beste Defensive.

Der zweite „Kracher“ findet zwischen dem SV Buch/Brehmen und dem FC Eubigheim statt. Beide Mannschaften wollen mit einem Sieg im Ahorner Derby den Anschluss an die Aufstiegsplätze halten. Punktgleich stehen sie auf den Plätzen vier und fünf. Kassiert Eubigheim die zweite Niederlage in Folge? magr