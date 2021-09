SVK heiß auf erstes Messespiel

Ein auf diesen Sonntag verlegtes Spiel haben wir in unserer Landesliga-Vorschau vergessen – und zwar SV Königshofen – FV Elztal. Anpfiff ist um 14 Uhr. „Zum Messeauftakt gegen einen sicherlich defensiv eingestellten Gegner müssen wir geduldig zu Werke gehen. Vor allem nach hinten sollten wir keine Kompromisse eingehen, vorne sind wir derzeit immer für ein Tor gut“, sagt Martin Michelbach, Sportlicher Leiter des SVK zu dieser Begegnung. Im Nachgang zum 4:0-Sieg vom Mittwoch in Wertheim stellt er fest: „5:0 hört sich deutlich an. Allerdings hatte auch die Viktoria ihre Chancen. In der Defensive haben wir noch zu viel zugelassen.“ Nicht zur Verfügung stehen derzeit Jan Wolf, Nico Wagner, die Gebrüder Ghirmay und Mirco Michelbach verletzungsbedingt. Hinter dem Einsatz von Ali Karsli steht noch ein Fragezeichen. mf

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1