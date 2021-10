SVG wusste sich nicht zu wehren

SpG Sindolsheim/Rosenberg II – SV Großeicholzheim 4:0

Sindolsheim/Rosenberg: Fechner, Baumann (78. Blanasch), Weidmann, Lauer (82. Kuhn), Unangst, Müller, Schweizer, Kuhn, Singendonk (78. Griebaum), Pollak (85. Czerny), Zeller.

Die SpG (in Gelb) besiegt den SV Großeicholzheim mit 4:0. © Herrmann

Großeicholzheim: Casella, Vogel, Sommer (46. Maurer), Troißler (75. Müller), L. Galm, Kegelmann, J. Galm, Zirnstein (70. Wolf), Miltz, Reitter, Pfaff.

Tore: 1:0 (27.), 3:0 (70.) Marc Unangst, 2:0 (41.) Johannes Lauer, 4:0 (81.) Lars Zeller. – Schiedsrichter: Wolfgang Jaksz (Mosbach).

Zu Beginn fanden beide Teams schwer in die Partie. Ungenauigkeiten im Passspiel behinderten den Spielfluss. Den Gästen gelang der Aufbau aber immer besser. Die folgenden Möglichkeiten vereitelte die Heimelf allerdings. Mitte der ersten Hälfte verbesserte sich das Spiel der Hausherren. Eine Aktion endete mit einem Eckball, infolgedessen Unangst den Ball über die Linie drückte. Die stärker werdenden Hausherren nutzten fortan die Räume. Unangst legte in der 42. Minute auf Lauer ab, der frei den Keeper umkurvte und zum 2:0 einschob. In der zweiten Hälfte zeigte sich ein ähnliches Bild. Unangst erzielte in der 70. Minute, gegen die nun hochstehenden Gäste, das 3:0. Zu einem Aufbäumen des SVG kam es nicht mehr. In der 82. Minute markierte Zeller noch das 4:0.