SVE: Platz 1 im Visier

Das Spitzenquartett ließ am vorigen Wochenende nichts anbrennen und setzte mit klaren Siegen das Kopf-an-Kopf-Rennen fort. Am Sonntag wird sich dies ändern, denn sowohl Tabellenführer Billingsbach als auch der Dritte Dörzbach/ Klepsau müssen zuschauen. Edelfingen kann somit den ersten Platz erobern, vorausgesetzt es gelingt in Bieberehren der neunte (!) Dreier in Folge. Sollte der SVE patzen, könnte sich die alleine noch ungeschlagene SGM Hohebach/R. mit einem Derby-Heimsieg in Rengershausen gegen den in der Rückrunde noch punktlosen TSV Althausen/Neunkirchen vom vierten auf den ersten Rang vorschieben. Für Markelsheim/Elpersheim II ist ein Dreier beim Letzten Künzelsau II Pflicht, schwerer dürfte sich Löffelstelzen/Bad Mergentheim II in Berlichingen tun. Der Lokalkampf zwischen Morsbach und Mulfingen II/Hollenbach II ist offen, Schrozberg ist Favorit gegen Kupferzell II. H.W.

