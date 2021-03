Die Trainer der ersten Mannschaft des Fußball-Landesligisten SV Viktoria Wertheim heißen auch in der kommenden Saison 2021/22 Alex Jesser und Simon Schmidt.

Die beiden Coaches äußerten sich zur Vertragsverlängerung wie folgt: „Die Spieler, der Vereinsvorstand und wir als junges Trainerteam haben sehr ähnliche Vorstellungen von Fußball und auch ähnliche Visionen. Wir wollen junge, talentierte Spieler in unsere teilweise erfahrene Mannschaft einbinden. Dazu kommt die super Zusammenarbeit im gesamten Verein. Wir haben das Gefühl, dass sich hier wieder etwas tut, sowohl in der Mannschaft als auch außerhalb vom Platz. Das sind alles Gründe, die uns bewogen haben, hier bei unserem Heimatverein zu bleiben.“ Die wertheimer wurden in der abgebrochenen Saison 2019/20 zum Meister der Kreisliga Tauberbischofsheim erklärt. Beim erneuten Abbruch lagen sie nun in der Landesliga auf Tabellenplatz 18. svv