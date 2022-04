SV stellt früh die Weichen

SV Seckach – SpG Bofsheim/ Osterburken II 5:0

Seckach: Volk, Schmidt (76. Schmitt), Hiertz, Mayer, Nehring, Bowel, Ühlein, Hauser (69. Nguyen), J. Schleier (46. Hoxha), L. Schleier, Seitz (59. Chrispens).

Bofsheim/Osterburken: Ebert, Steinhauer, Nohe, Keller, Beim, Maier, Baumann (59. Knörzer), Geiger, Rauch (16. Keller), Watzal, Bischoff.

Tore: 1:0 (3., Eigentor) Leon Watzal, 2:0 (11.) Raphael Bowel, 3:0 (22.) Alexander Nehring, 4:0 (40.) Jakob Schleier, 5:0 (43.) Raphael Bowel. – Schiedsrichter: Serdar Döner.

Gegen das Tabellenschlusslicht begann der SV Seckach druckvoll. Bereits in der sechsten Minute bugsierten die Gäste das Spielgerät über die eigene Torlinie zur Seckacher Führung. Nachdem die Gäste durch Bischoff erste Torannäherung versprühten, erhöhte Raphael Bowel in der 13. Spielminute auf 2:0. Kurz darauf hämmerte Seitz das Leder knapp übers Gästegehäuse, ehe Alex Nehring sich zu einem Sololauf aufmachte und das Leder satt in die Maschen zum 3:0 setzte. Der SV spielte weiter nach vorne und Jakob Schleier erhöhte in der 42. Minute auf 4:0, ehe Raphael Bowel mit seinem zweiten Treffer auf 5:0 stellte.

Die zweite Hälfte ist schnell erzählt. Die einen wollten nicht, die anderen konnten nicht. Und so entwickelten sich sehr zähe 45 Minuten. Auch wenn auf beiden Seiten sich die ein oder andere Möglichkeit ergeben sollte, wollte kein weiterer Treffer mehr fallen.

