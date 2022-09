SV Pülfringen mit dem nächsten Streich?

Bis jetzt hat der SV Pülfringen (in Grün) fast alle Angriffe der Kontrahenten abwehren können. In den ersten drei Saisonpartien gab es lediglich einen einzigen Gegentreffer. Der Lohn dafür ist augenblicklich der zweite Tabellenplatz in der Kreisliga Tauberbischofsheim.

© Reinhold Hörner