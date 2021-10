SV Pülfringen klettert nach oben

FC Külsheim - SV Pülfringen 1:4

Külsheim: Schuck, Fischer, M. Meixner (81. Mustafa), Keller (61. Berberich), Schander, Pllana, Duda, Hochstatter, Beringer, Fieger, Ballweg.

Pülfringen: Mutschler, Glock, Schmitt, Eckert, Scherer (18. Pfreundschuh), Hack (89. J. Schäfer), Michael Haberkorn (46. Farcau), Volk, Knüll, Busch (10. Manuel Haberkorn), M. Schäfer.

Tore: 1:0 (24.) Marco Hochstatter, 1:1 (31.) Steffen Eckert, 1:2 (Strafstoß, 80.) Patrick Knüll, 1:3 (83.) Steffen Eckert, 1:4 (87.) Markus Schäfer. – Schiedsrichter: Holger Jakob (Heidersbach). – Zuschauer: 100.

Dem Tabellenstand beider Mannschaften gerecht werdend, sahen die Zuschauer ein Spiel, das auf keinem allzu hohen Niveau stand.

Das Kellerduell der Kreisliga Tauberbischofsheim begann mit hohem Anlaufen beider Mannschaften. Dem Beobachter wurde schnell klar, dass hier keines der Teams dem Gegner auch nur entfernt Geschenke machen wollte. Trotz des großen Engagements auf beiden Seiten kam kaum Spielfluss auf. Ab und an wurde ein Ball mit Zufall in Richtung des gegnerischen Strafraums gebracht und dort dann in den meisten Fällen vertändelt. Mit der Zeit wurde die Begegnung dann auch ruppiger. Kleine Fouls und Nickligkeiten nahmen mit Fortdauer der Partie immer weiter zu.

In der 25. Minute setzte dann Marco Hochstatter zu einem Sololauf an, den er letztlich mit einem trockenen Abschluss zur Külsheimer Führung vergoldete. Auch die Gäste zeigten sich kurz darauf in der Offensive und glichen durch einen direkten Freistoß nur sieben Minuten später aus.

Wer nun glaubte, dass die Begegnung nun an Fahrt aufnehmen würde, sah sich getäuscht. Prompt war der Ausgleichstreffer gefallen, verflachte die Partie wieder. Hohe Bälle, technische Fehler und Fouls übernahmen wieder die oberhand. Nur kurz vor der Pause wurde es noch einmal spannend. Mit etwas Glück setzte sich Luis Fieger auf der linken Seite gegen einen Gegenspieler durch, scheiterte mit seinem Versuch jedoch am Pülfringer Schlussmann.

Nach dem Wiederanpfiff kamen die Gäste schnell zu einer guten Möglichkeit, als ein Freistoß aus dem Halbfeld gefährlich vor den Külsheimer Kasten flog. Danach übernahmen die Hausherren zumindest in Teilen das Kommandom zu zwingenden Chancen führte dies jedoch auch nicht.

Erst in der letzten Viertelstunde nahm die Begegnung an Fahrt auf. In der 75. Minute setzte sich ein Pülfringer Spieler gut durch, scheiterte jedoch knapp. Kurz darauf wurde ein Spieler der Gäste im gegnerischen Strafraum von den Beinen geholt, jedoch sei nach Ansicht der Külsheimer Zuschauer klar der Ball zuerst gespielt worden. Der Elfmeterpfiff sorgte deshalb für großen Unmut unter den Anhängern des FC. Den Strafstoß für Pülfringenverwertete Knüll souverän zur Führung (80). Drei Minuten später klingelte im Anschluss an einen Freistoß erneut im Külsheimer Kasten, ehe Schäfer nach einem Alleingang sogar den 1:4-Endstand herstellte.

Külsheims Trainer Peter Ziegler nach dem Abpfiff: „Das war ein Spiel, das keinen Sieger verdient hatte. Von beiden Seiten war das einfach heute auch echt nicht wirklich gut. Wir haben ohne Mut gespielt und dafür letztlich die Quittung bekommen.“ Auf der anderen Seite hatte SVP-Coach Mike Standke allen Grund zur Freude: „Das haben wir uns heute verdient. Dieser Sieg ist extrem wichtig für die Jungs und mich. Külsheim war im zweiten Durchgang spielerisch besser, aber wir waren am Ende konsequent und haben uns einfach belohnt.“