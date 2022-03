SV Osterburken triumphiert mit 7:1 im Spitzenspiel

Kreisliga Buchen

FC Hettingen – VfR Gommersdorf II 1:1

Hettingen: P. Trautmann, M. Wagner, H. Hamrita, M. Trunk, A. Bouirane, I. Aksit, D. Platonov, T. Schmelcher (85. D. Dittrich), M. Steichler, M. Felch, F. Leitz.

Gommesdorf: F. Schmelz, M. Kaiser, J. Holz, J. Süßmann, S. Hettinger, D. Wolpert, J. Ziegler, M. Gärtner, J. Reuther, R. Klohe, M. Klenk (82. J. Bieniek).

Tore: 1:0 (24.) Denis Platonov, 1:1 (64.) Marco Klenk. – Schiedsrichter: Heiko Link.

Eintracht Walldürn – VfB Altheim 1:4

Walldürn: S. Trabold, Grimm, T. Trabold, Schüler (70. Ekinci), Künzig (46. Haun), Fritsch, Leis, Feit (46. Kuhn-Ditter), Leiblein (73. Beuchert), Kreis, Paffen.

Altheim: A. Fitterling, Riess (75. Thaqi), Volk, Stein, Merz, Ehmann, Hollerbach (88. Mergjar), O. Fitterling, Cerzny (85. D. Weber), E. Weber, D. Sans.

Tore: 0:1 (12.) Oliver Fitterling, 0:2 (22.), 0:3 (41.) Elias Weber, 1:3 (53.) Pascal Leis, 1:4 (90.) Dirk Sans. – Schiedsrichter: Jan Gräf.

TSV Mudau – SpG Götzingen/Eberstadt 1:0

Mudau: A. Dörsam, C. Hilbert, D. Knapp, B. Sigmund (70. M. Beier), D. Hutter, F. Hoffmann (62. K. Throm, 89. S. Hartl), C. Mai, N. Sperl, M. Geier (85.) L. Bähringer), C. Hornbach, Y. Mechler.

Götzingen/Eberstadt: M. Popp, S. Burkhardt (75. T. Ballweg), M. Stieber, D. Brunner, C. Schiemer, S. Vasko, A. Beckmann, A. Häfner, M. Ondrusch (56. F. Holderbach), T. Häfner, M. Götz.

Tor: 1:0 (45.) Christoph Hornbach. – Schiedsrichter: Hermann Döring.

TSV Buchen – TTSC Buchen 2:2

TSV Buchen: M. Bethäuser, A. Ivanov, R. Münch, E. Penner, M. Kohlmann (77. K. Krämer), R. Müller (70. L. Pindric), P. Henn (87. N. Balkenhol), Y. Trabold, D. Gruslak, M. Schwing, N. Tippelt (70. K. Hein).

TTSC Buchen: S. Cakar, Y. Samet, N. Hammoud, E. Aydin, A. Hammoud (61. M. Cakar), S. Kirsuleymanolu, M. Hammed, M. Turra (67. V. Aydin), O. Kaya, S. Hamrita,E. Kaya.

Tore: 0:1 (17., Strafstoß) Muhammed Hammoud, 1:1 (44.) Philipp Henn, 2:1 (76.) Max Kohlmann, 2:2 (83.) Muhammed Hammoud. – Schiedsrichter: Martin Walzer.

SpG Krautheim/Westernhausen – SpG Sennfeld/Roigheim 3:6

Krautheim/Westernhausen: C. Stauch, P. Stöckel, R. Filser (56. F. Philipp), M. Biko, P. Tittl, T. Stöckel, F. Bissinger, L. Bauer, S. Schmelzer, E. Bieber, M. Huck.

Sennfeld/Roigheim: M. Schwab, T. Herold (61. S. Schmitt), R. Fahrbach, M. Bauer, A. Riegler, T. Schönleber, N. Vintonjak, M. Lieb, N. Medeiros, P. Häußler, L. Felke.

Tore: 0:1 (2.) 0:2 (5.) jweils Michael Lieb, 0:3 (9.), 0:4 (28.) Nikola Vintonjak, 1:4 (35.) Erik Bieber, 2:4 (56.) Felix Bissinger, 3:4 (64.) 3:4 (64.) E. Bieber, 3:5 (74.) 3:6 (79.) Lucas Felke. – Schiedsrichter: Andreas Pfaff.

SV Schlierstadt – SpG SV Waldhausen/Laudenberg 0:2

Schlierstadt: M. Link, B. Kettemann, J. Eberle, M. Linsler (86. J. Göbes), J. Schmidt, D. Böhrer (64, E. Berisha) L. Remmler, K. Kepton, D. Heimberger, L. Baier (46. T. Engel), J. Wyroslak (64. O. Celebi).

Waldhausen/Laudenberg: J. Weckbach, A. Galm (73. D. Gramlich), M. Schell, M. Schnorr (55. A. Arndt), N. Schell (80. D. Schellig), Y. Hrynko, B. Ehler, T. Emmerich (55. D. Müller), M. Throm, N. Schnorr, J. Leopold.

Tore: 0:1 (38.) Manuel Throm, 0:2 (60.) Alexander Galm. – Schiedsrichter: Thomas Berthold.

SpVgg Hainstadt – SV Osterburken 1:7

Hainstadt: N. Münch, S. Kreuter, C. Meier (57. L. Knapp), T. Guthmann (46. L. Ballweg), D. Reimann, B. Schüßler, E. Camicia, C. Geier, J. Kilischawyi, M. Hinner, O. Kraft (80. S. Lutz).

Osterburken: P. Zimmermann, J. Heidl, K. Schiler, P. Wohlgemuth (70. J. Brümmer), M. Baumann, A. Schiler, L. Watzal, S. Eckel (45.+1 B. Zimmermann), T. Schmitt (72. Y. Bischoff), F. Baumgart (71. J. Seitz), J. Frey.

Tore: 1:0 (14.) David Reimann, 1:1 (18.) Joel Heidl, 1:2 (45.+2) Konstantin Schiler, 1:3 (51.) 1:4 (54.) Jonas Frey, 1:5 (61.) 1:6 (69.) 1:7 (88.) Konstantin Schiller. – Schiedsrichter: Sascha Wirth.

Kreisklasse A Buchen

SpVgg Hainstadt II – SpG Bofsheim/Osterburken II 1:2

Tore: 0:1 (26.) Joel Aaron Brümmer, 1:1 (47.) Lokman Akin, 1:2 (56.) Kristian Beim. – Schiedsrichter: k.A..

SpG Mudau/Schloßau II – FC Bödigheim 4:1

Tore: 1:0 (8.) 2:0 (16.) Jens Dieterle, 3:0 (26.) Christian König, 3:1 (28.) Antonio Pejkovic, 4:1 (33.) Sören Volk. – Schiedsrichter: Günter Böhle.

SpG Oberwittstadt/Ballenberg II – SpG Adelsheim/Oberkessach 2:1

Tore: 1:0 (44.) Christian Schledorn, 2:0 (53.) Luca Hofmann, 2:1 (88.) David Engels. – Schiedsrichter: Norbert Müller.

SV Großeicholzheim – SpG Sennfeld/Roigheim II 1:1

Tore: 0:1 (48.) Pascal Fahrbach, 1:1 (78.) Dennis Milz. – Schiedsrichter: Rudi Strachon.

SpG Rippberg/Wettersdorf-Glashofen –SpG Erftal 4:0

Tore: 1:0 (32.) Tino Sauer, 2:0 (40.) Felix Mairon, 3:0 (48.) Michael Müller, 4:0 (82.) Lukas Breunig. – Schiedsrichter: Michael Böhle.

SV Hettigenbeuern – SpG Sindolsheim/Rosenberg II 1:1

Tore: 0:1 (65.) Daniel Liebl, 1:1 ( 75. Strafstoß) Udo Hemberger. – Schiedsrichter: k.A..

Kreisklasse B Buchen

SV Buch-Brehmen – SpG Götzingen/Eberstadt/Schlierstadt II 3:1

Tore: 1:0 (38.) Sebastian Hetzler, 2:0 (56.) Ansgar Kohler, 3:0 (60. Eigentor) Marius Hemberger, 3:1 (78.) Steffen Schwebler. – Schiedsrichter: Edgar Urig.

TSV Buchen II – SpG Krautheim/Westernhausen II 2:1

Tore: 1:0 (30.) Marco Grasberger, 1:1 (69. Strafstoß) Dennis Karl. 2:1 (70.) Kai Hinner. – Schiedsrichter: Bernd Hildebrand.

FC Eubigheim – SpG Großeicholzheim/Seckach II 5:1

Tore: 1:0 (10.) Simon Bauer, 2:0 (70. Strafstoß) Gregor Englert, 2:1 (78.) Leon Wolf, 3:1 (81.) Philipp Albrecht, 4:1 (88.) 5:1 (90.) Sebastian Asum– Schiedsrichter: Goran Eitelwein.

SV Leibenstadt – TSV Höpfingen III 2:0

Tore: 1:0 (57.) 2:0 (63.) jeweils Daniel Beckert. – Schiedsrichter: Karl Ruck.

SpG Rippberg/Wettersdorf-Glashofen II – SpG Adelsheim/Oberkessach II 3:1

Tore: 1:0 (27.) Hubert Odenwald, 2:0 (35.) Jonas Schenk, 2:1 (49.) Jan Kolbenschlag, 3:1 (85.) Tobias Bleifus. – Schiedsrichter: Alfred Schöllig.

VfR Gommersdorf III – SpG Ballenberg II/Berolzheim/Oberwittstadt III 3:1

Tore: 1:0 (4.) 2:0 (7.) Pascal Beck, 3:0 Mario Rezbach, 3:1 (43.) Marcel Nohe. – Schiedsrichter: Manfred Schmierer.

SpG Hettingen/Altheim II – SpG Waldhausen/Laudenberg/Heidersbach II

Der Gast ist zu diesem Spiel nicht angetreten.