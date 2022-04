SV Osterburken lässt wichtige Punkte liegen

Kreisliga Buchen

SV Schlierstadt – SpG Götzingen/Eberstadt 1:2

Schlierstadt: Link, Eberle, Linsler, Genzwürker, Seibold (68. Owart), Böhrer (86. Celebi), Remmler, Kopton, Heid, Heimberger, Engel.

Götzingen/Eberstadt: Schwarz, Burkhardt, Stieber, Schmieder, Holderbach (46. Götz), Vasko (62. Ballweg, 75. Rösch), A. Häfner, Ondrusch (54. Aumüller), Frey, T. Häfner, Beckmann.

Tore: 1:0 (64.) Florian Heid, 1:1 (80.) Manuel Götz, 1:2 (82.) Tim Häfner. – Schiedsrichter: Klaus Herrmann (Forchtenberg).

SpG Waldhausen/Laudenberg – FC Donebach 4:0

Waldhausen/Laudenberg: Weckbach, J. Throm, Galm, M. Schell (17. Gramlich), Arndt (75. Schellig), N. Schell, Emmerich (66. Müller), M. Throm, Schnorr, Leopold, Dietrich (79. Ehler).

Donebach: Hoffmann, Brestovci, Schüssler, Noe (46. Henych), Pokoj (55. Blumenschein), Walz, Rögner, Fertig, Schnetz, Kaufmann Halli.

Tore: 1:0 (8.) Maximilian Schell, 2:0 (24.) Nico Schell, 3:0 (46.) Alexander Arndt, 4:0 (65.) Daniel Gramlich. – Schiedsrichter: Heiko Link (Götzingen).

VfB Heidersbach – TTSC Buchen 3:4

Heidersbach: D. Lutz, T. Wolloscheck (64. R. Schostal), S. Erfurt, S. Graf, S. Lindau, M. Vetter, T. Lutz, R. Neubig (72. C. Frauenschuh), J. Hemberger, T. Rabe, P. Neubig.

Buchen: S. Cakar, Y. Samet, N. Hammoud, M. Cosgum, S. Kirsuleymanolu (74. A. Hammoud), M. Hammoud, V. Aydin, E.Aydin, M. Turra ( 76. G. Cakmak), O. Kaya, E. Kaya (95. M. Cakar).

Tore: 0:1 (18.) Mario Turra, 1:1 (23,) Tim Lutz, 1:2 (40.) Emre Kaya, 1:3 (49.) Mario Turra, 2:3 (63.) Johannes Hemberger, 2:4 (68.) Muhammed Hammoud, 3:4 (83.) Tim Lutz. – Schiedsrichter: Steffen Rudolph.

Spvgg. Hainstadt – FC Hettingen 5:0

Hainstadt: R. Münch, S. Kreuter, L. Knapp, D. Reimann (86. J. Gramlich), B. Schüßler, E. Camicia, C. Geier (73. D. Ehret), M. Wiese (81. D. Knapp), M. Hinner, C. Meier, S. Lutz.

Hettingen: P. Trautmann, M. Wagner, H. Hamrita, M. Trunk, A. Bouirane, D. Platonov, T. Schmelcher, M. Steichler, M. Felch (76. I. Aksit), O. Yildiz (77. S. Merkert), F. Leitz.

Tore: 1:0 (26.) Sebastian Kreuter, 2:0 (32.) Christoph Meier, 3:0 (40.) David Reimann, 4:0 (51. Strafstoß) David Reimann, 5:0 (83.) Sebastian Kreuter. – Schiedsrichter: David Schiffmacher (Walldürn).

TSV Buchen – Eintracht Walldürn 2:1

Buchen: M. Betthäuser, A. Ivanov, R. Münch, E. Penner, M. Kohlmann, H. Berberich (90.+2 K. Kräer), P. Henn (86. K., Hein), Y. Trabold (80. R. Müller), D. Gruslak, M. Gramlich, M. Schwing (86. K. Hinner).

Walldürn: S. Trabold, L. Fach, J. Grimm, F. Kaiser (46. T. Trabold), J. Fritsch (80. E. Pajaziti), P. Leis, T. Golderer, L. Leiblein (73. L. Hamberger), A. Kreis, M. Paffen, B. Beuchert (63. P. Künzig).

Tore: 0:1 (20.) Janis Fritsch, 1:1 (51.) Henrik Berberich, 2:1 (89.) Max Kohlmann. – Schiedsrichter: Alexander Drach.

FC Schweinberg – VfR Gommersdorf II 0:4

Schweinberg: C. Schäfer, C. Lecking, B. Keim, M. Künzig (77. A. Stang), S. Gress, J. Greß, L. Weidinger (74. M. Körner), B. Michel, C. Schmitt, K. Steinbach.

Gommersdorf: S. Knauer, F. Stöcklein, L. Kappes, J. Holz, S. Hettinger (83. T. Rehrauer), R. Mütsch, D. Wolpert (87. M. Hespelt), G. Karl (77. D. Mütsch), J. Reuther (88. N. Jany), R. Klohe, K. Hespelt.

Tore: 0:1 (81.), 0:2 (83.) beide Julian Reuther, 0:3 (85.) Daniel Mütsch, 0:4 (88.) Raphael Mütsch. – Schiedsrichter: Karl Kovacs (Schefflenz).

SpG Krautheim/Westernhausen – SV Osterburken 3:0

Krautheim/Westernhausen: S. Schiemer, D. Karl, P. Stöckel, M. Biko, F. Bissinger (71. C. Bieber), F. Bissinger, L. Bauer, S. Schmetzer, E. Bieber, M. Huck, H. Hettinger.

Osterburken: J. Niklas, J. Heidl, K. Schiler, A. Titarenko, P. Wolgemuth, M. Baumann, B. Zimmermann (67. E. Siemens), L. Gehrig (46. A. Schiler), J. Seitz, T. Schmitt.

Tore: 1:0 (8.) Simon Schmetzer, 2:0 (67.) Felix Bissinger, 3:0 (84.) Erik Bieber. – Schiedsrichter: Dennis Wirth.

Kreisklasse A Buchen

TSV Höpfingen II – FC Bödigheim 3:2

Tore: – Schiedsrichter:

Spvgg. Hainstadt II – SV Hettigenbeuern 0:1

Tor: 0:1 (70.) Serdar Sen. – Schiedsrichter: keine Angabe.

SpG Mudau II/Schloßau II – SpG Rippberg/Wettersdorf-Glashofen 0:1

Tor: 0:1 (14.) Lukas Breunig. – Schiedsrichter: Erwin Roth.

SpG Oberwittstadt II/Ballenberg – SpG Erftal 0:1

Tor: 0:1 (45.) Dominik Löffler. – Schiedsrichter: Philipp Mühleck.

FC Zimmern – SpG Adelsheim/ Oberkessach 2:1

Tore: – Schiedsrichter: keine Angabe.

SV Großeicholzheim – SpG Sindolsheim/ Rosenberg II 2:3

Tore: 0:1 (31.) Lars Zeller, 1:1 (42.) Michael Mauer, 1:2 (52.) Daniel Liebl, 2:2 (54.) Dennis Miltz, 2:3 (76.) Nils Pollak. – Schiedsrichter: Günther Böhle (Reisenbach).