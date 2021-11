SV Nassig mit neuem Trainer

Der stark abstiegsgefährdete Landesligist SV Nassig muss mit einem neuen Trainer versuchen, die sportliche Talfahrt zu beendet. Michael Hackenberg, der seit Sommer 2020 beim aktuell Tabellen-17. war, hat bereits vor dem enttäuschenden 0:0 gegen den FV Elztal sein Traineramt niedergelegt. „Dies geschah aufgrund der Tabellensituation“, bestätigte Vereinsvorsitzender Walter Lausecker gegenüber den Fränkischen Nachrichten. Gegen den FV Elztal stand der bisherige Co-Trainer Szymon Piechowiak an der Seitenlinie. In der 84. Minute hat er sich dann übrigens selbst eingewechselt. Ob Piechowiak eine Interims- oder eine Dauerlösung ist, darauf konnte Lausecker noch keine Antwort geben. „Wir als Verein sehen die Winterpause jetzt als Findungsphase, in der wir zeitnah entscheiden wollen, ob wir mit Szymon Piechowiak weiter machen wollen oder ob wir uns anderweitig umschauen.“ ptt

