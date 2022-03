SV kämpft und gewinnt

Spfr Leukershausen-Mariäkappel – SV Wachbach 1:2

Wachbach: Hadamek, Hahn, Thissen, Fries (79. Schlund), Thomas (65. Wolfarth), Kißling, Dörner (84. Gerner), Feidel, Brotsch, Schmieg, Schmitt.

Tore: 0:1 (28.) Florian Dörner, 1:1 (47.) Neser, 1:2 (87.) Simon Kißling. – Schiedsrichter: Andy Mistr.

Beide Mannschaften starteten mit viel Pressing in die Partie, jeder einzelne Ball war hart, aber fair umkämpft. Bereits nach zehn Minuten mussten die Sportfreunde das erste Mal verletzungsbedingt wechseln, Patrik Kubicza hatte sich ohne Fremdeinwirkung am Oberschenkel verletzt. Zwei Minuten später gab es Aufregung im Strafraum der Heimelf, ein Wachbacher Angreifer wurde zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß setzte der Schütze jedoch neben das Tor und so blieb es vorerst beim torlosen Unentschieden.

Nächste Hiobsbotschaft

Nun begann sich die Partie etwas aufzuheizen, was der Schiedsrichter durch klare Ansagen unterband. Nach gut zwanzig Minuten die nächste Hiobsbotschaft für die Einheimischen: Tobias Labusga fiel so Unglücklich auf seinen Ellenbogen, dass er ausgewechselt und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Wachbach verstand es die kurze Schockstarre der Sportfreunde zu nutzen und gingen in Minute 28 durch Florian Dörner in Führung.

Leukershausen wachte wieder auf und so setzten die Teams ihren Kampf mit tollem Fußballspiel fort, bis zum Pausentee kam es jedoch zu keinen nennenswerten Möglichkeiten mehr.

Kurz nach Wiederbeginn war es Tobias Neser überlassen, für seine Farben auszugleichen. Mit zunehmender Spieldauer wurde die Spielweise der Kontrahenten wieder etwas ruppiger, doch man merkte das beide die Partie für sich entscheiden wollten. Hochkarätige Möglichkeiten blieben dennoch Mangelware.

Als sich wohl schon alle mit dem Unentschieden angefreundet hatte, wurde wieder ein Spieler der Gäste im Strafraum zu Fall gebracht. Simon Kißling ließ sich nicht zweimal Bitten und versenkte den fälligen Strafstoß eiskalt. Somit entführten die Gäste die Punkte aus einem Spiel, das aufgrund des Verlaufs keinen Sieger verdient gehabt hätte.