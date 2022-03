SV holt wichtige Punkte im Abstiegskampf

Wagenschwend – Assamstadt 3:1

Wagenschwend: Deter, Allgaier (Thoma 90.)Berberich ( Kern 87.) Schork (88. Schäfer), Jakob (75. Schmitt, L.), Link, Noe, Brenneis, Merz, Plakinger, Grimm

Assamstadt: V. Stetel, Rupp ( 90. A. Münch), Rumm, Hügel (84. Sparaco), Schaller, Tremmel, Pollak, Ansmann (65. Belz), Münch, M. Wagner (81. D. Stetel), Ostertag.

Schiedsrichterin: Evelyn Holtkamp.

Fußballerisch ergriffen die Gastgeber sofort offensiv die Initiative und zogen das Spiel an sich. In der vierten Minute überquerte der Ball nach einem Freistoß erstmals die Linie, doch die souverän leitende Schiri Holtkamp erkannte Stürmerfoul. Der SVW kam zu Eckbällen in kurzer Folge. Eine hohe Abwehr des dritten landete in der elften Minute auf dem Kopf von Kapitän Plakinger, der mit einer Bogenlampe unter die Latte aus 20 Metern Erfolg hatte und Gästekeeper Viktor Stetel unglücklich aussehen ließ. Vier Minuten danach hatte Plakinger die Chance zu erhöhen, doch sein Schuss von der Strafraumgrenze ging knapp über die Querlatte. Erfolgreicher war der in vorderster Linie aufgebotene Allgaier in der 20. Minute, als er nach einem Konter den Torwart umkurvte und souverän zum 2:0 einschob.

Bereits in der 46. Minute musste Deter den Ball von der Linie kratzen. Zwei Minuten später nochmals eine vielversprechende Abschlussposition für die Assamstädter, die jedoch nicht genutzt wurde. Nach dem Gegenangriff dann die Vorentscheidung – Dustin Link wurde im Strafraum von den Beinen geholt und Berberich verwertete den Strafstoß zum 3:0. Allerdings fand der SVW nicht zur Dominanz der ersten Hälfte zurück, sondern die Gäste kamen durch Hügel auf 3:1 heran (53.).

