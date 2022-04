SV Edelfingen will sich revanchieren

Die Tabellenspitze der Kreisliga B 1 bietet vor dem Doppelspieltag am Samstag und Montag aufgrund der unterschiedlichen Zahl von ausgetragenen Spielen ein Zerrbild. Der FC Billingsbach (37 Punkte) kommt am Samstag zum Topspiel nach Dörzbach (39) und so steht fest, dass der an diesem Tag spielfreie SV Edelfingen (40 Punkte und schlechtere Tordifferenz) die soeben errungene Tabellenführung auch gleich wieder los ist. Am Montag müssen die Grün-Weißen dann den schweren Gang zum TSV Schrozberg antreten, der im Hinspiel mit 4:2 die Zähler an der Tauber mitnahm. Dörzbach/Klepsau ist am Montag im Deutschorden-Stadion ebenso Favorit wie der FC Billingsbach zuhause gegen die SGM Markelsheim/Elpersheim II. Für die SGM Hohebach/Rengershausen sind nun sechs Punkte aus den beiden Spielen in Morsbach und zuhause in Hohebach gegen die SGM Creglingen II/Bieberehren Pflicht. Bereits heute Abend um 20 Uhr erwartet der TSV Althausen/Neunkirchen den TSV Schrozberg, der SV Berlichingen/J. ist am Samstag Gast in Elpersheim und am Montag in Jagsthausen Gastgeber des TSV Althausen/N. . H.W

