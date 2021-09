SV Edelfingen will sich rehabilitieren

Die Tabellenführung des TSV Dörzbach/Klepsau dürfte auch gegen den SV Berlichingen/Jagsthausen kaum gefährdet sein, der FC Billingsbach sollte seine weiße Weste beim TSV Kupferzell II behalten können. Wohl stärker als ihre beiden Konkurrenten wird die SGM Hohebach/ Rengershausen im Derby bei der SGM Mulfingen II/Hollenbach II gefordert sein.

Nach der Abfuhr in Rengershausen sollte dem SV Edelfingen am Sonntag an der Tauber gegen Schlusslicht FV Künzelsau II der obligatorische Dreier gelingen. Zuletzt mit 4:0 in Sindringen abserviert, erhofft sich die SGM Markelsheim/Elpersheim II gegen den punktgleichen TSV Schrozberg wieder ein Duell auf Augenhöhe. Letzteres dürfte es auch beim TSV Althausen/Neunkirchen geben, wo Sindringen/Ernsbach II zu Gast ist. Das Kellerduell findet in Morsbach statt, wo sowohl die Gastgeber als auch die bisher sieglose SGM Creglingen II/Bieberehren einen Dreier anpeilen H.W.