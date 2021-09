SV Edelfingen setzt auf die Heimstärke

Durch den Erfolg im Topspiel gegen Dörzbach/Klepsau übernahm Billingsbach die Tabellenführung in der B1. Diese und ihre nach wie vor weiße Weste muss der FCB nun in Markelsheim/Elpersheim II verteidigen. Zumindest auf dem Papier erscheint das leichter als die Auswärtsaufgabe der ebenfalls noch ungeschlagenen SGM Hohebach/Rengershausen beim noch sieglosen und angriffsschwachen Vorletzten Creglingen II/Bieberehren. Dörzbach/Klepsau dürfte im Heimspiel gegen Löffelstelzen/Bad Mergentheim II nichts anbrennen lassen. Nach der Niederlage in Schrozberg will Althausen/Neunkirchen gegen Kellerkind Berlichingen/Jagsthausen wieder seine Heimstärke beweisen. Letzteres gilt auch für Edelfingen, das nach dem 0:1 in Ernsbach nun Schrozberg empfängt. H.W.

