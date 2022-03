SV Distelhausen wird auch gegen die SpG kämpfen

Nach der Niederlage bei der SpG Beckstein/Königshofen, steckt die SpG Uissigheim/Gamburg II weiter im Tabellenkeller fest. Einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt könnten die Gastgeber bei einem Sieg zuhause gegen den – nur einen Punkt besser platzierten – Anadolu Lauda machen. Mit den Fans im Rücken stehen die Chancen ausgesprochen gut, wenn auch die Gäste nicht unterschätzt werden dürfen. Für sie steht einiges auf dem Spiel beim Kampf um den Ligaerhalt.

Eine positive Überraschung lieferte am vergangenen Wochenende die SpG Dittwar/Heckfeld. So gewann man beim heimstarken FC Eichel mit 2:0 und schob sich in das obere Tabellendrittel. Nun gilt es nachzulegen und am Spitzenquartett dranzubleiben. Möglich erscheint dies allemal, wenn auch mit dem FC Grünsfeld II eine Mannschaft anreist, die immer noch zu den Mitaufstiegsfavoriten zählt, obwohl die aktuelle Formkurve eher nach unten zeigt. Vielleicht können sich die Gäste wieder etwas stabilisieren und zumindest einen Punkt aus der Begegnung mitnehmen.

Das Hinspiel zwischen der SpG Rauenberg/Boxtal (in Rosa) und dem SV Distelhausen endete 5:0. Der SV hat deshalb etwas gut zu machen. © Reinhold Hörner

Ein kleiner Befreiungsschlag gelang dem bisher arg gebeutelten SV Distelhausen bei seinem Sieg in Grünsfeld. Wenn auch der vorletzte Tabellenplatz nicht verlassen wurde, so ist man wieder an den ebenfalls abstiegsbedrohten Konkurrenten dran. Ungünstig nur, dass in diesem Moment der Tabellenführer SpG Rauenberg/Boxtal zum Gastspiel anreist und um den Erhalt der Tabellenspitze spielt. Hinzu kommt, dass die Gäste am vergangenen Sonntag ebenfalls siegreich waren und mit entsprechend breiter Brust auftreten werden. Sollten die Hausherren ihre aktuelle Form beibehalten, dürfen sich die Fans auf eine spannende Partie freuen.

Trotz der knappen Niederlage gegen den Tabellenführer hat sich die SpG Impfingen/Tauberbischofsheim II dabei mehr als achtbar geschlagen. So lag man zweimal in Front, eher die Hausherren mit einem späten Treffer den Sack zumachten. Ein weiterer Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt bietet die kommende Begegnung gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten SpG Windischbuch/Schwabhausen II. Die Gäste verloren zwar ihr Heimspiel gegen den SV Nassig II nur knapp, doch wird der Abstand zum rettenden Ufer immer größer. Wenn nichts Außergewöhnliches geschieht, wird die Heimelf sich keine Blöße geben und die volle Punktzahl einfahren.

Immer besser in Fahrt kommt der TSV Assamstadt II. Wie man den Aufstiegskandidaten SpG Welzbachtal, insbesondere in der zweiten Halbzeit dominierte, war schon beeindruckend. Nun steht erneut ein Heimspiel an, und zwar gegen den Tabellennachbarn FC Eichel, der mit nur einem Punkt Rückstand brandgefährlich bleibt. Die Gäste mussten zwar eine überraschende Heimpleite gegen die SpG Dittwar/Heckfeld verkraften, sind aber immer für Punkte gut. Für die Hausherren gilt es also alle Kräfte zu bündeln und zu versuchen, weiter auf der Erfolgswelle zu schwimmen. Leicht wird es sicher nicht werden.