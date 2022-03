SV Distelhausen überrascht FCG II

FC Grünsfeld II – SV Distelhausen 1:2

Grünsfeld: Dürr, Eckard, Karres, Funtukas, C. Betzel, Konrad (66. Ulrich), Kordmann, Schafer (46. Geiger), Pers (46. Spang), M. Betzel, Krobucek.

Distelhausen: Fritzenschaft, Ditter, Münster, Bauer (66. Markus), Schindler, Schubert, Graf, Fischer, Polifka (80. Neuberger), Arslan (74. Kilber), Schäfer.

Tore: 0:1 (13.) Manuel Polifka, 0:2 (40.) Marian Schindler, 1:2 (47.) Robin Geiger. – Schiedsrichter: Erich Hofmann (Gerchsheim).

Am 18. Spieltag der Kreisklasse A Tauberbischofsheim empfing der FC Grünsfeld II die SV Distelhausen. Die Gäste gingen in der 13. Minute nach einem Eckball durch Manuel Polifka mit 1:0 in Führung. In der 40. Minute erhöhte Distelhausen durch einen Distanzschuss von Marian Schindler auf 2:0. Nach der Halbzeit kam Grünsfeld wacher aus der Kabine und verkürzte durch den eingewechselten Robin Geiger auf 1:2 (46.), der Ausgleich wollte Grünsfeld trotz einzelner Chancen aber nicht mehr gelingen.