SV Anadolu II zieht sein Team zurück

Der SV Anadolu Lauda hat seine zweite Mannschaft aus dem Spielbetrieb der Kreisklasse C Tauberbischofsheim zurückgezogen. Dies teilte Staffelleiter Wolfram Pink der Sportredaktion der Fränkischen Nachrichten mit. „Alle bisherigen Spiele von SV Anadolu Lauda II werden aus der Wertung genommen.“

Wenn ab dem kommenden Wochenende die Kreisklasse C in die Rest-Saison startet, dann haben die jeweiligen Gegner von Anadolu II spielfrei.

Da die bisherigen Ergebnisse von Anadolu II aus der Wertung genommen werden, kommt es in der Tabelle zu Veränderungen. Am meisten „profitieren“ vom Rückzug des Teams ausgerechnet die beiden Mannschaften auf den ersten beiden Tabellenplätzen: Die SpG Hochhausen/Impfingen II/Tauberbischofsheim hat nämlich gegen Anadolu Lauda II nur Unentschieden gespielt, der VfR Reicholzheim II sogar glatt verloren. Diese „Ausrutscher“ fallen nun nicht mehr ins Gewicht, so dass sich die Aufstiegschancen der beiden Führenden nun weiter vergrößert haben.