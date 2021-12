Sturmtank mit Wurzeln in Uiffingen

Fußball-Verbandsligist FSV Hollenbach vermeldet einen interessanten Winterneuzugang: Julian Wild kommt vom Bayernligisten Würzburger FV. Der aus Uiffingen stammende 1,90 Meter große Sturmtank hat zuvor die Nachwuchsleistungzentren bei Greuther Fürth, Würzburger Kickers und Stuttgarter Kickers durchlaufen und wechselte dann im Aktivenbereich zum Würzburger FV. In dieser Runde kam der 20-Jährige bei zwölf der 14 Spiele beim Oberligisten zum Einsatz. Die „Wild“-Familie hat mit Marlene, der Schwester von Julian, ein weiteres prominentes Mitglied: Sie spielt in der zweiten Mannschaft des FC Bayern München in der 2. Frauen-Bundesliga Süd. rst

