Strukturreform soll auf den Weg gebracht werden

Im Rahmen der Beiratssitzung in Wangen hat der Vorstand des WFV einstimmig beschlossen, zum 25. Mai einen außerordentlichen Verbandstag einzuberufen. Veranstaltungsort ist die Carl-Benz-Arena im Stuttgarter Neckarpark.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Thema wird die Beschlussfassung über die Spielklassen- und Verbandsstrukturreform sein. Ursprünglich sollte bereits der ordentliche Verbandstag 2021 entsprechende Entscheidungen treffen. Pandemiebedingt musste die Veranstaltung online abgehalten werden. Nachdem die Diskussion über diese wichtigen Zukunftsfragen aber in Präsenz geführt werden sollte, musste die Entscheidung bis zu einem Zeitpunkt vertagt werden, zu dem Zusammenkünfte wieder möglich sind. Dies ist jetzt der Fall.

Ziel der Spielklassen-Strukturreform ist es, das aktuelle Spielsystem der Herren mit einer Übergangsfrist bis zur Saison 2024/25 auf ein Modell mit einer Verbandsliga, vier Landesligen und zwölf Bezirksligen (anstatt wie bisher 16) umzustellen. Das derzeitige Spielsystem der Frauen und der Jugend bleibt unverändert.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Struktur wird angepasst

Im Zuge dieser Spielklassen-Reform soll auch die Verbandsstruktur entsprechend angepasst werden. Konkret bedeutet dies, dass sich der WFV ab dem nächsten ordentlichen Verbandstag 2024 in nur noch zwölf anstatt wie bisher in 16 Bezirke gliedern soll. Die Grundlage für den Vorschlag der Kommission Verbandsstruktur bilden die 39 Schiedsrichtergruppen in Württemberg, die als kleinste Einheiten erhalten bleiben sollen. Die Entscheidung über die Reform sollen die 291 stimmberechtigten Delegierten treffen.

Die Entscheidungsgrundlagen für eine Spielklassenstruktur- und Verbandsstrukturreform haben zwei Kommissionen erarbeitet. Im Fokus beider Kommissionen stand dabei die Frage, wie der WFV seinen Vereinen vor dem Hintergrund geänderter Rahmenbedingungen, besonders mit rückläufigen Mannschaftszahlen und damit zunehmend ungleichen Wettbewerbsbedingungen, weiterhin gute Voraussetzungen für das Fußballspielen bieten kann.

Um einen möglichst breiten Meinungsbildungsprozess zu fördern, wurden digitale Infomöglichkeiten geschaffen, die das Einbringen von Argumenten und die Diskussion und Abstimmung darüber ermöglichten. Dazu diente die Beteiligungsplattform zukunftwfv.de.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Noch wichtiger aber waren die persönlichen Begegnungen mit den Vertretern der WFV-Vereine und den ehrenamtlichen Verbandsmitarbeiter im Rahmen von acht Regionalkonferenzen (Esslingen, Neustetten, Stafflangen und Leutenbach, Neenstetten, Frankenbach, Ostrach und Wehingen). Zusätzlich wurden zuletzt fünf Bezirksdialoge in Eislingen, Ilsfeld, Balingen, Gärtringen und Hohentengen mit Mitarbeiter in den Bezirksvorständen geführt.

Vorläufiger Abschluss

Matthias Schöck, Präsident des Württembergischen Fußballverbandes, sieht das wichtige Zukunftsprojekt nun vor dem vorläufigen Abschluss: „Nach sehr intensiven Vorarbeiten, der umfassenden Beteiligung unserer Vereine und Bezirke sowie der Einbindung von Experten für unterschiedliche Arbeitsbereiche ist jetzt der Zeitpunkt für eine Entscheidung gekommen. Ich bin sehr zufrieden mit dem breiten Rückhalt bei unseren Bezirksvorsitzenden hinsichtlich dieser außerordentlich wichtigen Weichenstellung für die strukturelle Zukunftsfähigkeit unseres Verbandes. Dass nicht alle Bezirksvorsitzenden und Mitarbeiter in den Bezirken hinter dem Vorschlag des Verbandsvorstandes stehen, ist zu respektieren. Bei der Entscheidung über eine Frage mit derartiger Tragweite erhoffe ich mir von den Delegierten konstruktive Diskussionen, eine Auseinandersetzung mit den Sachargumenten und einen verantwortlichen Umgang mit den Interessen unserer Basis, den rund 1700 Vereinen in Württemberg.“

Im Vorfeld des außerordentlichen Verbandstags am 25. Mai in Stuttgart werden Delegiertenbesprechungen stattfinden, in deren Verlauf die Anträge im Einzelnen erläutert werden.

Weitere Informationen, darunter auch aktuelle Präsentationen aus den fünf Bezirksdialogen, findet man unter www.wuerttfv.de/zukunftwfv/