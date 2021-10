Strerath fordert Sieg

Auch gegen den ATSV Mutschelbach gab es für die Spvgg. Neckarekz nichts zu holen. Die 0:2-Heimniederlage gegen den ATSV war bereits die siebte Saisonniederlage in der Verbandsliga Nordbaden. Dementsprechend forderte Spvgg.-Cheftrainer Stefan Strerath vor der Partie bei Fortuna Kirchfeld: „Wir müssen jetzt Farbe bekennen und aus Kirchfeld etwas mitnehmen. Diesem Druck müssen wir jetzt standhalten.“

Die Partie beim Tabellenletzten könnte für die Rot-Schwarzen auch ein echtes Schlüsselspiel sein. Eine erneute Niederlage dürfte die Spielvereinigung wohl noch tiefer in die Abstiegszone reisen. Auf der anderen Seite haben die Gastgeber noch kein einziges Spiel in der laufenden Saison gewinnen können. Zuletzt reichte es für die Lang-Elf im Kellerduell gegen den SV Langensteinbach zu einem 1:1 Unentschieden. Vor heimischer Kulisse setzte es für den FV bisher vier deutliche Niederlagen (4:15 Tore). Man darf also durchaus gespannt sein, ob die Spvgg. Neckarelz dies nutzten kann und seine eigene Negativserie beenden kann. pati