Strauß-Brix zuversichtlich

Die im November am letzten Vorrunden-Spieltag der Bezirksliga Hohenlohe ausgefallenen sechs Partien werden am Sonntag nachgeholt. Dabei muss der souveräne Tabellenführer TSV Ilshofen II (41 Punkte) mit seinem neuen Trainer Michael Hannemann beim Vierten in Gaisbach (31) antreten. Der SV Wachbach (27) war damals spielfrei, ausgefallen war dagegen die Partie der SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach (15) in Westheim.

Und dieser Spielausfall kam damals zur Unzeit, denn es gab davor in fünf Spielen, in denen die SGM ungeschlagen blieb, 13 von 15 möglichen Punkten. Ein Lauf also! Aber auch der SV Westheim (17) war gut drauf, verlor nur das letzte Spiel gegen Ilshofen II, fuhr davor aber vier Siege in Folge ein. Für die SGM ist dieses Nachholspiel enorm wichtig, mit einem Sieg könnte man an Westheim vorbeiziehen und die Abstiegsränge verlassen.

SGM-Trainer Joe Strauß-Brix wäre aktuell mit einem Unentschieden sehr zufrieden, da ihm am Sonntag einige Spieler nicht zur Verfügung stehen. „Bei uns fallen im Moment zwei wichtige Spieler aus der Mittelachse aus, da sie nicht geimpft sind und aus diesem Grund dieses Jahr noch nicht am Training teilnehmen durften. Außerdem stehen mit Felix und Moritz Stodal zwei Leistungsträger nicht zur Verfügung.“

Hoffen auf Rückkehrer

Es gibt aber auch Positives bei der SGM zu vermelden. David Schmitt ist seit zwei Wochen wieder dabei, er fehlte in der Vorrunde wegen einem Auslandsstudium. „Bis er richtig fit ist wird es natürlich Zeit brauchen“, schätzt Strauß-Brix die Situation ein. Freuen kann sich der Coach auch über die Rückkehr von Pascal Unterwerner und Yassine Zienecker nach langer Verletzungspause. „Pascal steht eventuell im Kader, das entscheidet sich aber erst am Freitag. Yassine wird wohl erst zur zweiten Hälfe der Rückrunde dazukommen, er hat erst vor einer Woche mit dem Lauftraining begonnen.“ Beide wollen es nach den schweren Verletzungen noch einmal versuchen.

Joe Strauß-Brix ist zuversichtlich. „Ich freue mich auf meine letzte Rückrunde, und hoffe, dass ich an meinen Nachfolger eine Bezirksligamannschaft übergeben darf.“ rst