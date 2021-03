Die neue Corona-Verordnung, die auch Regeln für den Trainingsbetrieb in Baden-Württemberg beinhaltet, trat am 8. März in Kraft. Wir haben die wichtigsten Fragen noch einmal beantwortet.

AdUnit urban-intext1

Wie viele Personen dürfen zusammen trainieren? Das ist abhängig von der Inzidenz und dem Alter der Personen. Bei einer dauerhaften Inzidenz von unter 100 im betroffenen Stadt- oder Landkreis dürfen Kinder bis 14 Jahre in Gruppen bis zu 20 Personen zuzüglich Trainer- beziehungsweise Betreuerteam trainieren.

Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene dürfen bei einer Inzidenz von unter 50 maximal in Zehnergruppen trainieren. Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 liegt sind die Sportgelände zwar weiterhin geöffnet, das Training darf aber nur im Rahmen der üblichen Kontaktbeschränkungen – also fünf Personen aus zwei Haushalten – stattfinden.

Ab einer Inzidenz von über 100 ist das Training sowohl für Kinder bis 14 Jahre als auch für Jugendliche und Erwachsene untersagt. Die Sportstätten sind dann wieder geschlossen.

AdUnit urban-intext2

Welche Art von Training darf stattfinden? Die Übungen sollen kontaktarm ausgeführt werden, das heißt ohne engen, dauerhaften Körperkontakt. Zudem darf das Training nur im Freien stattfinden.

Was ist beim Training zu beachten? Kabinen und Sanitärräume bleiben geschlossen. Zudem ist ein Hygienekonzept zur Datenerhebung einzuhalten. Das heißt Name, Datum und Zeit des Besuchs/Trainings sowie Telefonnummer oder Adresse müssen erfasst und mindestens vier Wochen aufbewahrt werden.

AdUnit urban-intext3

Zudem ist darauf zu achten, auch bei der Anreise zum Training die gültigen Regeln zu Kontaktbeschränkungen, Abstand halten und Maskenpflicht einzuhalten.

AdUnit urban-intext4

Gibt es schon Pläne für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs? Ja, der Spiel- und Jugendausschuss des Badischen Fußball-Verbandes hat einen Entwurf für einen Beschlussvorschlag erarbeitet, der zwei Szenarien beinhaltet. Wenn es möglich ist, den Spielbetrieb bis zum 9. Mai wieder aufzunehmen, soll die Saison nach Ende der Vorrunde gewertet werden. Ist dies nicht der Fall, wird die Saison nicht fortgesetzt und annulliert. mg/bfv