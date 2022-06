Stets offene Ohren

Das Angebot eines Jugendvereinsdialogs durch den Badischen Fußball-Verband (BFV) erzeugt viel positive Resonanz. Jetzt waren Verbandsjugendleiter Rouven Ettner und seine Mitstreiter beim SV Germania Adelsheim im Fußballkreis Buchen zu Gast.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit Verbandsjugendleiter Rouven Ettner, seinem Stellvertreter Jörg Barthelmes, Kreisjugendleiterin Patricia Jakob, deren Stellvertreter Harry Langer, Joachim Fahrenkopf (Kreisvertreter Entwicklung), Manfred Baumann (Beauftragter für Freizeit- und Breitensport & Bambini), Schiedsrichtereinteiler Holger Jakob sowie als Vertreter der jungen Generation David Schiffmacher begrüßte Adelheims Jugendleiter Julian Dolk gleich acht BFV-Gäste. Seitens des Vereins waren Kollegen aus dem Vorstand des SV Adelsheim, die Jugendleiter der JSG-Partner VfB Sennfeld und SV Roigheim sowie ein halbes Dutzend Jugendtrainer und -betreuer dabei.

Auf den Tisch kamen Themen wie Elternarbeit, Gewinnung neuer Ehrenamtlicher, Möglichkeiten für Zuschüsse, Kooperationen zwischen Schule und Verein, FSJ-Stellen sowie Spielgemeinschaften in der Jugend. Für die dringlichste Herausforderung in der Jugendarbeit, die Integration von Kindern und Jugendlichen sowie deren Eltern in den Verein, bekam die Truppe um Dolk einige nützliche Ideen und Tipps mit auf den Weg. „Jeder aus dem Verein hat etwas mitgenommen“, berichtet der Adelsheimer Jugendleiter zufrieden. Besonders das Angebot des BFV-Club-Beraters traf auf offene Ohren. „Das wollen wir auf jeden Fall in naher Zukunft realisieren“, betont Dolk. Der „offene Austausch“ war trotz der großen Gruppe „absolut zielführend“, wie Dolk resümiert. Besonders für die teilweise sehr jungen Trainer sei es eine „schöne Wertschätzung“ gewesen, dass die Verbandsvertreter bei ihnen vor Ort waren und ihren Anliegen Gehör schenkten. Dolk empfiehlt jedem Verein, das Angebot des Jugendvereinsdialogs zu nutzen: „Eine absolut tolle Sache, für die ich gerne Werbung mache. Davon kann man nur profitieren.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Jugendvereinsdialog ist als eine Maßnahme zur Förderung der Jugendarbeit in den badischen Vereinen gedacht. Das Prinzip ist dabei das gleiche wie beim allgemeinen Vereinsdialog, in dessen Rahmen BFV-Präsident Ronny Zimmermann gemeinsam mit Vertretern des Präsidiums und der Fußballkreise bereits seit 2014 die unterschiedlichsten Clubs im gesamten Verbandsgebiet besucht, um abseits des Tagesgeschäftes in den Austausch zu kommen. bfv