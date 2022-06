Staffelsieg für TSV-B-Juniorinnen

Die B-Junioren-Fußballerinnen des TSV Tauberbischofsheim errangen sowohl in der Herbst- als auch in der Frühjahresrunde den Staffelsieg in der Landesliga. Im Herbst blieb die Mannschaft des Trainerteams Jürgen Krug und Uwe Konrad verlustpunktfrei und erreichte den Staffelsieg mit 15 Punkten vor dem FC Eichel. Die Frühjahresrunde bestritten lediglich noch die Teams des TSV Tauberbischofsheim des FC Eichel und des FC Hettingen. Auch hier setzte sich der TSV-Nachwuchs souverän durch: Lediglich gegen den FC Eichel gab die Mannschaft beim 2:2-Unentschieden zwei Punkte ab. Bild: TSV

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1