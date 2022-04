Spvgg. nährt die Hoffnung

Spvgg. Neckarelz – SV Langensteinbach 4:1

Neckarelz: Penz, Münz, N.Böhm, Horning (77. Ilkin), Yazji (89. Yavuz), Baumbusch (16. Gashi), Luck (67. Gjelaj), Reinmuth, Hatzis, Zechmeister, Wodarz.

Langensteinbach: Fabry, Müller, Haramustek, Riedel, Leimann, Schiatti, Stachura, Kraski, Schmider, Reuer, Roth.

Tore: 1:0 (30.) Horning, 2:0 (37.) Yazji, 3:0 (49.) Luck, 4:0 (60.) Yazji, 4:1 (78.) Müller. – Schiedsrichter: Marcel Göpferich (Bad Schönborn). – Zuschauer: 100.

Die Spvgg. Neckarelz kann weiter auf den Klassenerhalt in der Verbandsliga Nordbaden hoffen. Die Spielvereinigung gewann das Kellerduell gegen den SV Langensteinbach mit 4:1. Dabei legten die „Rot-Schwarzen“ bereits in der ersten Hälfte nach Toren von Horning (30.) und Yazji (37.) den Grundstein für den vierten Saisonsieg. Nach der beruhigenden 2:0-Pausenführung spielte die Strerath-Elf im zweiten Durchgang befreit auf und sorgte durch den dritten Treffer von Luck bereits früh für die Vorentscheidung (49.). In der Folge hatte der SV Langensteinbach nichts mehr entgegenzusetzen. So baute Yazji mit seinem zweiten Treffer des Tages das Ergebnis weiter aus (60.). Hingegen gelang dem SVL nur noch Ergebniskosmetik (78.). pati