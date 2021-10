SpVgg Hainstadt übernimmt Tabellenführung

In der Kreisliga Buchen kommt es zu zwei Spielverlegungen: Anstoß der Partie SpG Waldhausen/Laudenberg – TTSC Buchen am Samstag, 16. Oktober, wird auf 15 Uhr vorgezogen. Die Begegnung zwischen SV Schlierstadt – Eintracht Walldürn wird von Sonntag, 31. Oktober, vorgezogen auf Freitag, 29.Oktober, und gedreht. Anstoß ist um 19 Uhr in Walldürn.

Die beiden Halbfinalbegegnungen im Rothaus-Pokal 2021/22 des Fußballkreises Buchen wurden inzwischen terminiert.

Der TSV Mudau trifft am Mittwoch, 20. Oktober, um 19 Uhr auf die SpG Sennfeld/Roigheim. Die SpG Götzingen/Eberstadt – SpG Krautheim/Westernhausen spielen zur selben Zeit in Eberstadt.