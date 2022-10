Sprung auf Rang zwei

SpG Reichartshausen/Helmstadt – FC Wertheim Eichel 1:3

Eichel: Ulsamer, Reiner, Stark (30. Seipp), Steinbach, Pranjic, Friedlein, Lutz (39. Agwu/60. Sendelbach), Scherer, Hemmerich, Deubert, Kaufmann.

Tore: 0:1 Maren Scherer (6.), 0:2 Lara Pranjic (13.), 1:2 Eilia Braun (20.), 1:3 Julia Hemmerich (72.) . – Schiedsrichter: Karlfred Gottmann (Aglasterhausen).

Direkt vom Anpfiff weg zeigten die Gäste vom Main, dass sie ihrer Favoritenrolle gerecht werden wollen. In der 6. Minute eröffnete Tizia Ulsamer, die vertretungsweise für Viki Sendelbach im Tor stand, eine schöne Kombination über die linke Seite. Über Britta Reiner kam der Ball zu Maren Scherer, die sich willensstark durchsetzte und den Ball ins lange rechte Eck zur 1:0 Führung einnetzte. In der 13. Minute war es Lara Pranjic, die sich über die rechte Seite durchsetzte und den Ball aus spitzem Winkel zur 2:0 Führung unhaltbar unter die Latte knallte.

In der Folge setzte das Heimteam immer wieder Nadelstiche, auch bedingt durch Unstimmigkeiten und Flüchtigkeitsfehler in der Eichler defensive. So kam die SpG Reichartshausen/Helmstadt schon fast folgerichtig in der 20. Minute durch Emilia Braun zum Anschlusstreffer.

In der zweiten Halbzeit drängte die Heimmannschaft auf den Ausgleich. Doch vor dem Tor war für die Gastgeberinnen stets Schluss. In der 72. Minute eröffnete Tizia Ulsamer beinen Spielzug mit einem weiten Abschlag auf Lara Pranjic, diese setze Viki Sendelbach auf rechts in Szene. Die Flanke konnte von der gegnerischen Torfrau gerade noch abgewehrt werden. Allerdings stand Julia Hemmerich genau richtig und drückte den Ball zur 3:1 Führung über die Linie. Das war auch gleichzeitig die Entscheidung und der Endstand.

Am Samstag 29. Oktober, steht nun für die Landesliga-Fußballerinen des FC Eichel das Spiel gegen den Tabellenführer in Hoffenheim an. Die TSG ist momentan noch ohne Punktverlust. wp