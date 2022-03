Sprügel: „Zu wenig für eine Spitzenmannschaft“

FSV Hollenbach – 1. FC Heiningen 1:2

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hollenbach: Hörner, Schülke, Hahn, Minder (88. Henning), Kleinschrodt, Scherer, Schmitt (69. Dörner), Hofmann, Rohmer, Uhl, (48. Volkert) , Krieger (78. Wild).

Heinigen: Funk, Ahmeti, Arngold (70. Kubitzsch), Dogan (83. Mandir), Ruther, Rössler, Reichert, Zaglauer (87. Schaal), Kriks, Grünenwald, Lopes Silva.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Tore: 0:1 (40.) Dogukan Dogan, 1:1 (45.) Lorenz Minder, 1:2 (60.) Andre Kriks. – Schiedsrichter: Cristian Specker. – Zuschauer: 150.

Der FC Holzhausen hat sich in der Fußball-Verbandsliga Württemberg abgesetzt. Dem Tabellenführer gelang beim Verfolger TSV Essingen ein 2:1-Erfolg. Der bis dahin punktgleiche FSV Hollenbach verlor hingegen zu Hause gegen den 1. FC Heiningen mit 1:2. Viel Zeit zum Wunden lecken bleibt nicht. Bereits am Mittwoch um 19 Uhr geht es bei der SKV Rutesheim weiter.

Hollenbach tat sich schwer. Die Gäste versteckten sich keineswegs. Heiningen spielte munter mit, übte phasenweise richtig Druck aus und gestaltete das Spiel offen. Der FSV blieb hingegen insgesamt unter seinen Möglichkeiten. Viele lange Bälle gab es in der „Jako-Arena“ zu sehen. Spielfluss kam wenig auf, da er durch kleine Fouls im Mittelfeld ständig unterbrochen wurde.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

In der neunten Minute kam dann Hannes Scherer zum Abschluss, doch den Schuss aus spitzem Winkel parierte Torwart Marius Funk mit dem Fuß. Das war es aber auch für lange Zeit vor beiden Toren. Wenn mal ein Team in den Strafraum eindrang, wurde der Versuch geblockt. Intensive Zweikämpfe dominierten das Geschehen. Dabei wirkten die Gäste einen Tick konsequenter. Zu Möglichkeiten kamen aber auch sie nicht, da die Hollenbacher Defensive meist sicher stand. Mit der ersten Chance ging Heiningen dann in Führung. Einen Freistoß erreichte FSV-Torhüter Philipp Hörner gerade noch so, doch seine Abwehr landete in der 40. Minute genau vor den Füßen von Dogukan Dogan, der zum 0:1 abstaubte. Drei Minuten später rettete Funk erneut mit dem Fuß gegen Scherer. Fast im Gegenzug war Hollenbachs Marius Uhl bei einem Konter zur Stelle. Eine Minute später glich Lorenz Minder aus. Sein satter Schuss landete im kurzen Eck, Funk hatte wohl auf eine Hereingabe spekuliert und ließ sich überraschen.

Hörner hat keine Chance

Doch der späte Ausgleich sorgte bei den Hollenbachern für keinen zusätzlichen Schwung für die zweite Halbzeit. Denn diese war aus Sicht von Manager Karl-Heinz Sprügel „katastrophal“, während die erste noch so weit in Ordnung gewesen sei. Nach der Pause fehlte beim FSV die Struktur. Dabei hätten die Gastgeber in der 58. Minute in Führung gehen können. Samuel Schmitt wirkte überrascht, dass eine Hereingabe bei ihm landete und schon den Ball über das Tor. Vorher waren die Gäste in der 48. Minute mit einem Freistoß gefährlich geworden. Nur zwei Minuten nach der Möglichkeit von Schmitt fiel das 1:2. Der FSV klärte nicht konsequent genug, der Ball landete bei André Kriks, der nicht richtig angegangen wurde, zwei drei Schritte lief und Hörner aus 16 Metern keine Chance ließ.

Nach dem erneuten Rückstand kamen die Hollenbacher nicht mehr ins Spiel. Heiningen wirkte spritziger und aggressiver in den Zweikämpfen. Sie hatten den größeren Siegeswillen. Zwar versuchte der FSV Druck aufzubauen, doch waren die Gäste durch einen Fernschuss von Florijan Ahmeti gefährlich. Erst in der Schlussphase hatte Philipp Volkert (81.) per Kopf eine Möglichkeit. Robin Dörner (85.) setzte einen Schuss zu hoch an. Nach nur drei Minuten Nachspielzeit – obwohl die cleveren Gäste schon früh begonnen hatten, auf Zeit zu spielen – war die Hollenbacher Niederlage besiegelt. „Mit so einer Leistung werden wir unsere Ziele nicht erreichen“, sagte Sprügel. „Das ist zu wenig für eine Spitzenmannschaft, die wir sein wollen und können. Jeder bleibt zurzeit unter seinen Möglichkeiten. Das ist für mich unerklärlich.“