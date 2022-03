Sportliche Durststrecke steht vor dem Abschluss

Seit Ende November 2021 ruhte der Spielbetrieb der Nachwuchskicker, nachdem die komplette Hallensaison abgesagt werden musste. Diese lange sportliche Durststrecke soll nun in den nächsten Wochen schrittweise auch für die Nachwuchskicker im Fußballkreis Tauberbischofsheim enden. Dazu hier ein kurzer Überblick über die Situation in den einzelnen Altersklassen: A-Junioren: In der Landesliga Odenwald (Staffel 2) kämpfen zehn Mannschaften aus den Fußballkreisen Buchen und Tauberbischofsheim um die Meisterschaft. . Von den sieben Teams aus dem Fußballkreis Tauberbischofsheim hat die Jugendspielgemeinschaft (JSG) WildbachMaintal/Nassig als Tabellenführer mit deutlichem Vorsprung vor den Verfolgern JSG Külsheim/Hundheim-Stb./Reicholzheim und JSG Mainschleife alle Chancen, am letzten Spieltag Ende Mai den Titelgewinn zu feiern. Mit einem Nachholspiel am Samstag, 5. März, beginnt die Punktehatz, die dann eine Woche später für alle Teams so richtig in die Gänge kommen soll. B-Junioren: Mit nur zwei Teams ist der Fußballkreis Tauberbischofsheim in der Landesliga Odenwald vertreten. Während die JSG Nassig/Wildbach Maintal auf einem gesicherten Mittelfeldrang Mitte März in die Rückrunde startet, gilt es für die abstiegsgefährdeten Kicker JSG Uissigheim/Hundheim-Stb./Külsheim bereits am Samstag mit einem Sieg bei Schlusslicht Spvgg Neckarelz das Punktekonto aufzubessern. Etwas später (19. März) nimmt auch die B-Junioren Kreisliga (ODW 2) mit acht Mannschaften den kompletten Spielbetrieb wieder auf. Hier überwinterte die JSG Mainschleife mit drei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze, verfolgt von der JSG Königshofen/Edelfingen/Unterbalbach. Die weiteren Mitstreiter dürften kaum mehr bei der Titelvergabe mitreden können. C-Junioren: Mit dem Nachholspiel der JSG Lauda/Grünsfeld/Gerlachsheim beim der JSV Limbach-Fahrenbach geht’s in der Landesliga Odenwald am Samstag, 12. März, weiter. Für neun Mannschaften beginnt damit die entscheidende Phase im Kampf um den Titel und auch gegen den Abstieg. Die JSG Altheim/Hettingen/Buchen steht an der Tabellenspitze, allerdings mit nur drei Zählern vor dem wohl einzigen ernstzunehmenden Verfolger, der JSG Nassig/Wildbach Maintal. Mit der JSG Reicholzheim/Hundheim-Stb.und dem TSV Assamstadt rangieren zwei weitere Vertreter aus dem Kreis Tauberbischofsheim im gesicherten Mittelfeld während die JSG Lauda und besonders die JSG Unterbalbach/Edelfingen/Königshofen gegen den Abstieg kämpfen. Einen besonders spannenden weiteren Saisonverlauf verspricht die C-Junioren-Kreisliga Tauberbischofsheim. Die Nachwuchskicker des TSV Tauberbischofsheim, der Dorfkickers Mainschleife und der JSG Mittleres Taubertal stehen praktisch punktgleich an der Tabellenspitze und dürften sich bis zum Saisonfinale Ende Mai ein knappes Rennen liefern. Insgesamt zwölf Teams spielen in der Kreisliga, durch Spielausfälle im vergangenen Herbst, steht den Teams bereits ab dem bevorstehenden Wochenende ein anspruchsvolles Programm bevor. D-Junioren: Noch etwas länger müssen sich die D-Junioren gedulden. Ab Ende März soll auch in der D-Junioren-Kreisliga und den Kreisklassen B und C auf hoffentlich gut bespielbaren Rasenplätzen der Fußball wieder rollen. E-und F-Junioren: Für die jüngsten Kicker sehen die Planungen des Kreisjugendausschusses einen „Frühstart“ Anfang April vor. Die Spieltage auf dem grünen Rasen sollen am 1./2. April beginnen und mit weiteren sechs Spieltagen bis Ende Mai fortgesetzt werden. Dabei wird in beiden Altersgruppen entsprechend dem aktuellen Kinderfußball- Konzept auf kleineren Spielfeldern weiterhin nicht um Punkte gespielt, damit die Kinder altersgerecht ohne Leistungsdruck und mit viel Freude Fußball spielen können. Den Abschluss können die F-Junioren am Sonntag, 26. Juni, beim F-Juniorentag mit einem bunten Spiel- und Unterhaltungsprogramm feiern. Kreispokal: Die Halbfinalisten stehen in allen drei Altersklassen bereits fest (A-/B-und C-Junioren).Pokalspielleiter B. Schmid wird die Halbfinals voraussichtlich am 12./13. April ansetzen und auch der Termin für die Endspiele ist fest für Donnerstag, 26. Mai (Christi Himmelfahrt), eingeplant. kja

