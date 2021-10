Spitzentrio genießt Heimrecht

Es ist nicht zu erwarten, dass sich an der Situation in der Spitzengruppe der Kreisklasse C Tauberbischofsheim am kommenden Spieltag Grundlegendes ändert, denn die drei derzeit führenden Teams haben allesamt Heimrecht und stehen vor lösbaren Aufgaben. Tabellenführer VfB Reicholzheim sollte keine Probleme haben, gegen den SV Distelhausen II seine „blütenweiße Weste“ zu behalten. Etwas schwerer dürfte es dagegen der TuS Großrinderfeld II gegen die SpG Welzbachtal II haben, doch auch hier sind die Gastgeber favorisiert. Gleiches gilt für die SpG Boxtal II/Mondfeld gegen den SV Anadolu Lauda II. ptt

