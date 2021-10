Spitzenteams auswärts gefordert

Etwas Bewegung könnte in die Spitzengruppe der Kreisklasse C des Fußballkreises Tauberbischofsheim kommen, denn die drei führenden Teams in der Tabelle müssen allesamt auswärts antreten – und zwar jeweils gegen Mannschaften, denen man durchaus eine Überraschung zutrauen kann. Spitzenreiter VfB Reicholzheim II gastiert bei der SpG Oberlauda/Gerlachsheim II, die mit 29 Toren die zweiterfolgreichste Offensivabteilung der Liga stellt. Die SpG Boxtal II/Mondfeld spielt bei der SpG Welzbachtal II, die auf dem fünften Tabellenplatz ranigert. Und auch der TuS Großrinderfeld II ist beim TSV Kreuzwertheim alles andere als ungefährdet. Es steht also ein spannender Spieltag an. ptt

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1