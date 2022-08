Spitzenspiele, die wegweisend sein könnten

Mit ihrem klaren Sieg gegen die SpG Beckstein/Königshofen II hat die SpG Impfingen/ Tauberbischofsheim II einen blitzsauberen Start hingelegt. Nun gilt es im Heimspiel am Samstag gegen den SV Distelhausen nachzulegen und die Tabellenspitze zu verteidigen. Dies ist durchaus möglich, da die Gäste bei ihrer Niederlage gegen den FC Grünsfeld II entsprechende Schwächen gezeigt haben.

Als Gastgeber empfängt der am vergangenen Wochenende spielfreie Aufsteiger SpG Balbachtal II den SV Nassig II. Die Gäste mussten sich gegen den FC Külsheim durch einen Last-Minute-Treffer knapp geschlagen geben. Möglicherweise spielt den Platzherren der Heimvorteil in die Karten und ihnen gelingt eine Überraschung. Der Papierform nach dürfte aber die Landesliga-Reserve die etwas besseren Karten haben.

Mit dem Auswärtssieg beim SV Distelhausen hat der FC Grünsfeld II gleich ein Zeichen gesetzt und seine Ambitionen nach oben deutlich gemacht. Dass dieser Trend fortgeführt werden kann, erscheint durchaus realistisch, da mit dem TSV Assamstadt II ein Team anreist, das viele Veränderungen im Kader erfahren hat und dadurch erst zusammenwachsen muss. Gerade bei der hohen Heimniederlage gegen den TSV Kreuzwertheim war dies klar zu erkennen.

Mit dem FC Külsheim und dem VfR Gerlachsheim treffen zwei Kreisliga-Absteiger aufeinander die beide das Potenzial haben, sofort wieder aufzusteigen. Wenn auch die Gäste von den meisten Ligakonkurrenten als erster Aufstiegskandidat genannt werden, darf die Heimelf nicht unterschätzt werden. Bei ihrem Auswärtssieg gegen den SV Nassig II haben die Külsheimer gezeigt, dass sie gewillt sind, ganz vorne mitzumischen. Nachdem auch der VfR zuletzt die volle Punktzahl eingefahren hat, könnte es ein Spiel auf Augenhöhe geben, dessen Ausgang völlig offen ist.

Eine klare Niederlage musste der Kreisliga-Absteiger SpG Wittighausen/Zimmern gegen den starken Aufsteiger SpG Schönfeld/Kleinrinderfeld II hinnehmen. Mit dem anstehenden Heimspiel gegen die ebenfalls noch sieglose SpG Urphar-Lindelbach/Bettingen bietet sich nun die Möglichkeit auf eine sofortige Wiedergutmachung. Dass die Hausherren sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen wollen, ist anzunehmen, wobei die Gäste, die ihr Heimspiel erst in der letzten Minute verloren, die Partie sicher auch nicht abschenken werden.

Dass die SpG Uissigheim II/Gamburg beim Aufstiegsfavoriten VfR Gerlachsheim den Kürzeren gezogen hat, kam nicht überraschend. Um nicht gleich wieder dauerhaft unten reinzurutschen, muss aber gegen die ebenfalls mit einer Niederlage gestartete SpG Beckstein/Königshofen II unbedingt gepunktet werden. Die Chancen hierfür dürften nicht schlecht stehen, zumal mit dem Heimvorteil im Rücken.

Fulminant präsentierten sich Kreisliga-Absteiger TSV Kreuzwertheim und der souveräne B-Klassen-Meister SpG Schönfeld/Kleinrinderfeld II zum Saisonauftakt. Mit ihren überzeugenden Siegen haben beide eindrucksvoll verdeutlicht wohin die Reise gehen kann. Nun steht für beide Teams gleich am zweiten Spieltag die Nagelprobe an. Möglicherweise spielt am Ende die Kreisligaerfahrung der Hausherren die entscheidende Rolle.