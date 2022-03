Spitzenspiel in Edelfingen

Weder Edelfingen noch Hohebach/R. nutzten die Chance auf die Übernahme der Tabellenspitze. Nach neun Siegen in Folge patzten die Edelfinger mit 0:1 in Bieberehren,

Überraschung gelandet

Für die zweite große Überraschung sorgte der TSV Althausen/Neunkirchen, der mit einem 1:0-Derbysieg in Rengershausen den Gastgebern die erste Saisonniederlage beibrachte. Die beiden Verlierer stehen sich nun in Edelfingen zum direkten Vergleich gegenüber.

Spitzenreiter Billingsbach ist im Deutschorden-Stadion Favorit bei der SGM Löffelstelzen/ Bad Mergentheim II, deutlich schwerer ist die Hausaufgabe des TSV Dörzbach/Klepsau, der in Klepsau den Tabellenfünften aus Schrozberg erwartet.

Auf dem Prüfstand

Für Althausen/N., das an diesem Freitag um 19.30 Uhr im Nachholspiel in Morsbach auf dem Prüfstand steht, ist am Sonntag ein Dreier gegen Schlusslicht Künzelsau obligatorisch,

Creglingen II/Bieberehren . hofft in Mulfingen auf einen zählbaren Erfolg. hw