Spitzenspiel im Tauberstadion

Ein schweres Heimspiel steht den Fußballfrauen der SpG Dittwar/ Tauberbischofsheim am Samstag, 16. April, um 15 Uhr in Tauberbischofsheim gegen den Tabellendritten Mückenloch/Neckargemünd bevor. Das am 3. April wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesetzte Topspiel entwickelt sich zum Vorentscheid im Meisterschaftsrennen. Ganze drei Punkte trennen die beiden Teams.

Sollte den Gästen ein Auswärtssieg gelingen, stoßen sie den amtierenden Tabellenführer vom Thron und übernehmen ihrerseits den Platz an der Tabellenspitze. Das dürfte für das Heimteam Ansporn genug sein, dies zu verhindern. Zumal man mit dem überlegenen Sieg im letzten Spiel beim Tabellenzweiten FC Eichel bewies, dass der Siegeswille und die Qualität im Team vorhanden sind. Beide Mannschaften gewannen das erste Spiel nach der Winterpause. Zudem verfügen die Gäste nach wie vor über die Topstürmerin der Liga. Katharina Zawadski führt mit 17 Toren die Liste in der Landesliga an. Hier wird besonders die Abwehr gefordert sein, die Kreise der Stürmerin einzuengen.

Im Kader für das Spiel stehen: Amelie Wolz, Benita Höpfl, Christin Berberich, Ellen Boccagno, Nele Schmitt, Pia Scheuermann, Laura Hartnagel, Sarah Kilian, Carolin und Laura Stang, Lisa Schneider, Julia Schwarz, Jule Götzinger, Carolina Adolf, Cora Heidinger und Sabrina Knüll.

