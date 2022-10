Spitzenspiel hatte keinen Sieger verdient

SGM Hohebach/Rengershausen – TSV Schrozberg 0:0

Hohebach/Rengershausen: Schneck, Rehrauer, Ehrler, Breuninger, Florian Bauer (90+1. Markus Schenkel), Kraft (87. Heinle), Herz, Gabriel Bauer (73. Langolf), Hammerand, Damnjanovic, Wagner (73. Baudermann).

Schrozberg: Schneider, Zink, Köberer, Haag, Steffen Flaig, Zelmer. Stirnkorb (58. Sidibeh), Meuder (69. Feuerlein), Himmelein, Meier (73. Kramer), Marco Fleig.

Schiedsrichter: Vincenzo D‘Elia (Gerabronn). – Zuschauer: 150.

Wenn der Tabellenzweite den Tabellenführer empfängt, wird diese Begegnung üblicherweise als Spitzenspiel bezeichnet – was allerdings auf dem Rasen in Hohebach geboten wurde, hatte alle Merkmale eines Kreisliga B-Kellerduells: Um gelungene Kombinationen aufzuzählen, hätten an diesem Nachmittag die Finger einer Hand genügt, viele Nickligkeiten hemmten den Spielfluss ebenso wie die zahlreichen individuellen Fehler und technischen Unzulänglichkeiten auf beiden Seiten.

Die Partie war von Nervosität geprägt und spielerisch eine herbe Enttäuschung für die Zuschauer, was stimmte, war lediglich der Einsatzwille. Aber gut gewollt ist bekanntlich nicht unbedingt auch gut gemacht, und so spiegelten zahlreiche Freistöße das Ergebnis dieser kämpferischen Willensbekundung wider. Obwohl es überdurchschnittlich viele solcher Standards in der Nähe beider Strafräume gab, war der Effekt recht überschaubar, denn fast alle Bälle wurden hoch Richtung Angriffszentrum geschlagen, wo die gegnerischen Abwehrspieler bis auf wenige Ausnahmen die Lufthoheit hatten.

Torgefährliche Aktionen waren eine Seltenheit und sind schnell zusammengefasst: Mitte der ersten Hälfte lenkte der Schrozberger Schlussmann Niklas Schneider das Leder nach Freistoß von Florian Bauer über die Latte, in der 78. Minute vereitelte sein Gegenüber Julian Schneck die beste Chance des ganzen Spiels als er im Eins-gegen-Eins gegen den alleine auf ihn zulaufenden Essa Sidibeh glänzend reagierte. Je einmal auf beiden Seiten mussten Abwehrspieler auf der Torlinie klären.

Treffer annulliert

Und dann gab es noch den Freistoß von links, den ein Schrozberger per Kopf ins eigene Tor beförderte, der gut postierte Unparteiische zuvor aber eine Abseitsstellung gesehen hatte und folglich den Treffer annullierte. Diese Entscheidung stieß bei SGM-Coach Sascha Höfer auf großes Unverständnis. Auch insgesamt sah Höfer die Leistung des Unparteiischen sehr kritisch: „Er hat viel zu kleinlich gepfiffen, so konnte kein Spielfluss aufkommen. Fußball wurde heute nur beim Warmmachen gespielt“, meinte der nach eigenen Worten „maßlos enttäuschte“ Trainer der Gastgeber. „Weder der Schiedsrichter noch die beiden Mannschaften konnten heute die Erwartungen erfüllen. Das Spiel spiegelte den Tabellenstand beider Teams nicht wider“, meinte Höfer, der hofft, die lange verletzten Mittelfeldspieler Nico Hirschlein, Cornelius Burkert bald wieder einsetzen zu können. Mit dem „Sechser“ Marcel Engert sowie Abwehrchef musste der SGM-Coach in diesem Schlüsselspiel zwei weitere Stammspieler ersetzen.

Der junge Schrozberger Trainer Timo Marschick war dagegen weniger enttäuscht: „Auf beiden Seiten gab es je zwei gute Torchancen, das 0:0 ist ein gerechtes Ergebnis. Es ist immer unangenehm, in Hohebach zu spielen. Ich bin froh, dass meine Mannschaft heute den Kampf angenommen hat. Ich bin zufrieden, denn mit dem 0:0 haben wir den Vier-Punkte-Abstand gewahrt.“ Zum überraschenden 2:2-Unentschieden des Tabellenführers am vergangenen Wochenende beim bis dato noch punktlosen Schlusslicht in Löffelstelzen meinte er: „Meine Mannschaft, die ein Durchschnittsalter von 22,5 Jahren aufweist, hat in Löffelstelzen den Gegner unterschätzt und im Gegensatz zu heute den Kampf nicht angenommen.“