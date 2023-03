Spitzenreiter war zu stark

SpG Dittwar/ Tauberbischofsheim – Karlsruher SC 2 2:6

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim traf in der Frauenfußball-Verbandsliga daheim auf den KSC II. Dabei wurde der Tabellenführer KSC II seiner Favoritenrolle gerecht und sicherte sich die drei Punkte.

Beide Mannschaften starteten gut ins Spiel. Dem Heimverein gelang es in der 16. Spielminute sogar, in Führung zu gehen. Bis zum Ausgleich dauerte es aber nicht lange. Bereits in der 20. Minute gliech der KSC II aus. Die Defensive der Heimmannschaft hatte starke Probleme damit, die Offensivaktionen des Gegners zu verteidigen. So gelang es diesem in der 25. Minute, das 2.! zu erzielen und direkt das 3:1.

Mehr zum Thema Fußball Mit dem 4:2-Heimsieg klettert die SpG auf den fünften Platz Mehr erfahren Der Spieltag im Fußballkreis Tauberbischofsheim SpG Balbachtal II holt ersten Dreier der Saison Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Der Spieltag im Fußballkreis Buchen Nachspielzeit-Wahnsinn bei der SpG Erftal Mehr erfahren

In der zweiten Hälfte erhöhte der KSC II in der 46., 48. und 59. Minute auf 6:1 durch mehrere Kopfballtore nach Eckbällen. Das Heimteam konnte lediglich noch auf 2:6 in der 64. Minute verkürzen.